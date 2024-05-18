"Транспортирование пока невозможно": в Словакии рассказали о состоянии раненого премьера Фицо

Консилиум врачей оценил состояние Роберта Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения, которое произошло 15 мая, в тяжелом, но стабильном состоянии. Его транспортировка пока невозможна.

Об этом пишет Aktuality, посылая слова словацких чиновников. Отмечается, что после продолжавшейся два часа операции прогнозы относительно здоровья премьер-министра стали более положительными.

Это подтвердила министр здравоохранения Зузана Долинкова в полдень в субботу. Она отметила, что в субботу, 18 мая, утром консилиум врачей оценил состояние здоровья премьера как стабильное, но все еще тяжелое.

Министр обороны Роберт Калиняк отметил, что именно по этой причине перевод Фицо в Братиславу будет невозможен в ближайшие дни.

"То же касается предложений из-за границы, которые мы очень ценим", – добавил он.

Калиняк подчеркнул, что за последние дни в Банской Быстрице, где находится Фицо после покушения, произошло несколько чудес благодаря врачам, медсестрам и всему персоналу больницы имени Рузвельта.

"Я не могу найти благодарности за то, что мы приближаемся к положительному прогнозу. Его состояние позволяет выздороветь, премьер-министр в сознании, конечно, со всеми ограничениями, которые представляет такое серьезное ранение", – сказал министр.

Он также рассказал, как будет выглядеть управление государством во время госпитализации Фицо.

"Мы договорились, что правительство будет продолжать работать согласно программе, которую он (Фицо — ред.) определил. Это значит, что на следующей неделе состоится по меньшей мере два заседания кабинета министров… Возможно, сегодня в Братиславе у нас будет больше информации о других аспектах функционирования Словакии в этот момент ", – сказал глава оборонного ведомства.

Ранее "Телеграф" писал, что в Фицо стрелял писатель Юрай Цинтула. Для этого он использовал свой пистолет. Нападающий объяснил, что стрелял в Фицо из-за политики. 71-летний мужчина был не согласен с действиями и решениями властей.