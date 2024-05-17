В Еврокомиссии следят за дезинформацией вокруг покушения на Фицо: могут быть санкции

ЕК может наложить санкции на платформы, где распространяется дезинформация

Европейская комиссия отслеживает дезинформацию вокруг покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. При распространении фейковых новостей и сведений ЕК может наложить санкции на платформы, где эти фейки распространяются.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение ЕК электронным платформам. Под угрозой – платформы Google, Amazon, Meta (Facebook) и Apple, где могут распространять дезинформацию.

"ЕК наделена широкими следственными и надзорными полномочиями, включая право налагать санкции и принимать меры", — говорится в заявлении.

Издание отмечает, что на территории Европейского Союза действует закон о цифровых услугах. Он обязывает онлайн-платформы принимать меры по борьбе с незаконным контентом и дезинформацией, соблюдать права пользователей и защищать их здоровье и благополучие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 мая в городе Гандлов на Роберта Фицо было совершено покушение. После того как премьер вышел к общественности, в него несколько раз выстрелили. Злоумышленник задержан. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Позже были доложены возможные мотивы покушения на Фицо. Злоумышленник, стрелявший в него, находится под стражей в городе Нитра.