Врачи нервничают: что известно о состоянии раненого премьера Словакии

Врачи пытаются спасти жизнь политику

Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого днем 15 мая было совершено покушение, находится в тяжелом состоянии. Он получил ранения в живот и в руку.

Об этом сообщает местное издание Dennikn. По данным врачей, после перевода в больницу в Банска-Бистрице Фицо был в сознании и общался.

Министр труда Эрик Томаш рассказал, что злоумышленник задел несколько жизненно важных органов премьера, однако не стал уточнять детали. После происшествия в больницу прибыли несколько министров, включая министра здравоохранения Зузану Долинкову и министра внутренних дел Матуша Шутай Эштока

Издание Standard в свою очередь пишет, что у премьера наблюдалось обильное кровоизлияние в брюшную полость, что заставило врачей понервничать.

Позже главы Министерства внутренних дел и Министерства обороны подтвердили информацию о том, что Фицо находится в критическом состоянии.

Напомним, что днем 15 мая после выездного заседания парламента в Роберто Фицо выстрелили несколько раз на улице. Его в тяжелом состоянии и с ранениями конечностей и живота доставили в больницу на вертолете. По предварительным данным, в премьер-министра Словакии стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он открыто высказывался в сети против политика.