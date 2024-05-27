В Польше вводят ограничения для российских дипломатов: детали

Исключение сделают только для одного дипломата

Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов по территории страны. Это касается сотрудников посольства и консульств России.

Ограничения не будут распространяться на главного посла РФ в Польше. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский после встречи с коллегами из государств-членов ЕС в Брюсселе, сообщает Onet.

"У других стран уже есть такие правила, и мы надеемся, что другие будут следовать нашему примеру", — сказал Сикорский.

Российские дипломаты смогут находиться и передвигаться исключительно в Мазовии. Это Мазовецкое воеводство на востоке Польши. Это крупнейшее воеводство в стране, и его главным городом является столица Варшава.

Дипломаты из РФ смогут передвигаться только в Мазовецком воеводстве

Российские консулы смогут передвигаться только там, где работают. В другие воеводства они не смогут ездить.

Сикорский также заявил, что у Варшавы есть доказательства причастности Москвы к санкционированию диверсий. При этом основную причину введения этих ограничений министр не назвал. Однако отметил, что это будет "серьезный предупреждающий сигнал" для Москвы.

"Мы надеемся, что Российская Федерация воспримет это как очень серьезный предупреждающий сигнал", — сказал Сикорский.

Напомним, что страны ЕС еще в 2022 году лишили российских дипломатов права на использование упрощенного визового режима. Однако запрет на получение виз в страны Шенгенской зоны до сих пор не ввели.

Ряд стран выдворили российских дипломатов после того, как мир увидел кадры зверств ВС РФ в Буче и других городах. Некоторых из них объявили персонами нон-грата.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские дипломаты ограбили здание консульства в Болгарии. Они даже вынесли краны. Фотографии здания после того, как там побывали "дипломаты" из РФ, впечатляют.