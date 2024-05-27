У Польщі вводять обмеження для російських дипломатів: деталі

Виключення зроблять лише для одного дипломата

Польща запровадить обмеження на пересування російських дипломатів на території країни. Це стосуватиметься співробітників посольства та консульств Росії.

Однак обмеження не будуть поширюватись на головного посла РФ у Польщі. Про це заявив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський після зустрічі з колегами з держав-членів ЄС у Брюсселі, повідомляє Onet.

"Інші країни вже мають такі правила, і ми сподіваємося, що інші наслідуватимуть наш приклад", — сказав Сікорський.

Російські дипломати зможуть перебувати та пересуватись виключно в межах Мазовії. Це Мазовецьке воєводство на сході Польщі. Це найбільше воєводство в країні, і його головним містом є столиця Варшава.

Дипломати з РФ зможуть пересуватись лише у Мазовецькому воєводстві

Російські консули зможуть пересуватись лише там, де працюють. У інші воєводства вони не зможуть їздити.

Сікорський також заявив, що у Варшави є докази причетності Москви до санкціонування диверсій. При цьому основної причини введення цих обмежень міністр не назвав. Проте зазначив, що це буде "серйозний попереджувальний сигнал" для Москви.

"Ми сподіваємося, що Російська Федерація сприйме це як дуже серйозний попереджувальний сигнал", — сказав Сікорський.

Нагадаємо, що країни ЄС ще у 2022 році позбавили російських дипломатів права на користування спрощеним візовим режимом. Проте заборони на отримання віз до країн Шенгенської зони досі не ввели.

Ряд країн видворили російських дипломатів після того, як світ побачив кадри звірств ЗС РФ у Бучі та інших містах. Деяких з них оголосили персонами нон-грата.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські дипломати пограбували будівлю консульства у Болгарії. Вони винесли навіть крани. Фотографії будівлі після того, як там побували "дипломати" з РФ вражають.