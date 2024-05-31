В Польше объявили "мобилизацию": страну взволновал фейк от путинских хакеров

За атакой могут стоять не только россияне

Днем в пятницу, 31 мая, хакеры взломали ресурсы государственного информационного агентства Польши PAP и запустили новость об объявлении мобилизации с 1 июля 2024 года. Якобы премьер страны Дональд Туск заявил, что мобилизованные будут отправлены на войну в Украине.

Эта новость появилась в новостном сервисе Polska Agencja Prasowa. Об этом пишет Onet.

"1 июля 2024 года в Польше будет объявлена частичная военная мобилизация. 200 тысяч польских граждан, как бывших военных, так и обычных гражданских лиц, будут призваны на обязательную военную службу. Все мобилизованные будут отправлены в Украину", — начало фейковой новости.

Эту новость прокомментировал глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он сделал это после представления нового избирательного ролика политической партии.

"200 тысяч граждан мужского пола мобилизовать и отправить в Украину. Это настолько маловероятно, что каждое серьезное учреждение, как PAP, должно проверять это очень тщательно. Эта телеграмма отозвана, возможно, это какая-то фальшивка, сделанная российскими или белорусскими группами, враждебными Польше, я это прекрасно знаю", — сказал Качиньский.

В PAP заявили, что новость о мобилизации неправдива и агентство не имеет к ней отношения. Хакеры дважды публиковали сообщение под названием "Премьер-министр Польши Дональд Туск: 1 июля 2024 года в Польше начнется частичная мобилизация". Впервые ее опубликовали в 14:00, а затем в 14:20 (указано местное время).

"Эти предложения не соответствуют действительности. Польское агентство печати выясняет обстоятельства появления этого сообщения", — говорится в сообщении PAP.

Инцидент уже расследуется. Вице-премьер-министр, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что это может быть следствием кибератаки пророссийских хакеров.

"Все указывает на то, что мы имеем дело с кибератакой, направленной с российской стороны. Цель — дезинформация перед выборами и парализовать общественность", — сказал Гавковский.

Для справки: Польское агентство печати (PAP) — государственное информационное агентство Польши. Создано еще в 1944 году вместо Польского Телеграфного агентства.

В агентстве Евросоюза по сетевой и информационной безопасности ранее сообщали о росте кибератак. Их количество в 2024 году удвоилось. За атаками на европейскую инфраструктуру стоит Россия, о чем заявлял руководитель агентства Юхан Лепасаар.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские хакеры взломали телевидение в Украине. Жители Одессы и области вынужденно смотрели парад ко "Дню победы".