Это нужно, чтобы склонить страну-агрессора к переговорам

Президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости о необходимости "поставить Россию на колени". Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уже отреагировала.

Карис сказал такую фразу в контексте склонения страны-агрессора к переговорам. Она прозвучала в интервью для финской службы новостей Yle. По его мнению, чтобы простые россияне поняли, что нужно что-то делать, необходимо давление, в том числе и со стороны Запада, и сейчас самое главное – остановить российскую военную машину.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда мы сможем начать серьезные переговоры о прекращении войны на территории Украины", — заявил президент Эстонии.

В свою очередь Мария Захарова в своем Telegram-канале поспешила ответить, что якобы ее страна не знает как это.

"Президент Эстонии Карис заявил о необходимости поставить Россию и её руководство на колени. А как это? Пусть покажет", — написала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае Захарова отреагировала на обсуждения, что в Украине могут появиться французские военные. Приспешница Кремля заявила, что "в случае их появления в зоне конфликта, станут целями для российских вооруженных сил".