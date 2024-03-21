ЕС снова не сможет конфисковать доходы от замороженных активов России: все из-за Орбана

Пророссийская Венгрия уже в очередной раз ставит палки в колеса Евросоюзу

Европейский Союз на саммите 21 марта в очередной раз не сможет согласовать решение о конфискации доходов от замороженных активов России для того, чтобы потратить их на вооружение для Украины. Причина в том, что орбанская пророссийская Венгрия блокирует направление этих средств на военную помощь Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает Deutshe Welle со ссылкой на собственные источники среди европейских дипломатов. По словам источников, Венгрия является "белой вороной" в этом вопросе, поскольку другие страны понимают необходимость конфисковать доходы для приобретения боеприпасов и оружия в интересах Украины.

"Сейчас Украина больше нуждается в деньгах на оружие, к сожалению, а не на восстановление. И мы стремимся сделать все, чтобы избежать дальнейших разрушений в Украине", – сказал дипломат.

Европейская комиссия предлагала, что 90% доходов от замороженных активов РФ должны быть израсходованы на приобретение оружия для ВСУ. Но против этого решения выступила пророссийская Венгрия, руководимая режимом Виктора Орбана, лучшего друга российского диктатора Владимира Путина. Венгрия требует от ЕС потратить деньги на все что угодно, кроме оружия для Украины, в противном случае Будапешт традиционно угрожает блокировать решение.

Ранее стало известно, что не все страны ЕС хотят тратить прибыль от замороженных российских активов на покупку боеприпасов для Украины. Против высказались Венгрия, Люксембург и Мальта. До этого предложения в Европе договаривались, что будут тратить средства на послевоенное восстановление страны.

"Телеграф" ранее писал, что Украина получит дополнительное финансирование от Евросоюза. Эти деньги они могут потратить на покупку вооружения в любой стране. Подробности рассказал Боррель.