Акция в сети охватывает многие продукты

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В украинских супермаркетах продолжают действовать акционные предложения на популярные продукты, которые позволяют покупателям существенно сэкономить. В частности, скидки распространяются и на морепродукты.

Сколько теперь стоят креветки Norven Vannamei в "АТБ", какую сумму можно сэкономить и до какого числа действует предложение, подсчитал "Телеграф". Акционная цена на упаковку снизилась более чем на 100 гривен.

Подробнее в материале: "В "АТБ" снизили цены на популярные товары: что можно купить со скидкой до 45%".

В "АТБ" упаковка варено-мороженых глазированных креветок Norven Vannamei весом 0,7 кг стоит 199,90 грн вместо 303,90 грн. Таким образом, покупатели могут сэкономить 104 грн на одной упаковке.

По акции продают варено-мороженые глазированные креветки Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Скидка составляет примерно 34,2% от прежней стоимости. Если пересчитать цену за килограмм, по акции он обойдется в 285,57 грн, тогда как раньше стоил около 434,14 грн.

Акционное предложение действует до 24 ноября. Поэтому желающим купить креветки дешевле стоит поспешить, ведь после завершения акции цена может вернуться к прежнему уровню.

Ранее "Телеграф" рассказывал о масштабных скидках в "АТБ" на мороженое и сыры. Цены на популярные лакомства снизили на 45%, а акционные предложения действовали до 24 ноября.