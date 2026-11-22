Осталось два дня: в "АТБ" популярные морепродукты подешевели сразу на 100 грн
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Акция в сети охватывает многие продукты
В украинских супермаркетах продолжают действовать акционные предложения на популярные продукты, которые позволяют покупателям существенно сэкономить. В частности, скидки распространяются и на морепродукты.
Сколько теперь стоят креветки Norven Vannamei в "АТБ", какую сумму можно сэкономить и до какого числа действует предложение, подсчитал "Телеграф". Акционная цена на упаковку снизилась более чем на 100 гривен.
Подробнее в материале: "В "АТБ" снизили цены на популярные товары: что можно купить со скидкой до 45%".
В "АТБ" упаковка варено-мороженых глазированных креветок Norven Vannamei весом 0,7 кг стоит 199,90 грн вместо 303,90 грн. Таким образом, покупатели могут сэкономить 104 грн на одной упаковке.
Скидка составляет примерно 34,2% от прежней стоимости. Если пересчитать цену за килограмм, по акции он обойдется в 285,57 грн, тогда как раньше стоил около 434,14 грн.
Акционное предложение действует до 24 ноября. Поэтому желающим купить креветки дешевле стоит поспешить, ведь после завершения акции цена может вернуться к прежнему уровню.
Ранее "Телеграф" рассказывал о масштабных скидках в "АТБ" на мороженое и сыры. Цены на популярные лакомства снизили на 45%, а акционные предложения действовали до 24 ноября.