Поводом для дискуссии стал "Червоний мак", который возглавлял два украинских чарта

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Оля Полякова отреагировала одним словом на спор тренеров "Голосу країни": "Партсобраниє…". Дискуссия вспыхнула во время последних слепых прослушиваний 14-го сезона. Участница исполнила песню "Червоний мак", созданную искусственным интеллектом.

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Отрывок из выпуска опубликовала в Threads блогерша Нателла Кирс (@natella_kirs). Под ее публикацией Полякова и оставила комментарий. Кирс резко раскритиковала решение допустить сгенерированную композицию к выступлению на вокальном шоу.

О наболевшем ♤ Потому что пропускать "Червоний мак" на главное вокальное шоу – это преступление против развития украинской музыки! Это нельзя терпеть на таком уровне‼️ Нателла Кирс

Дискуссия о выборе песни для слепого прослушивания продолжилась в Threads

Почему тренеры по-разному оценили "Червоний мак"

Песню исполнила 47-летняя преподавательница вокала из Харькова Оксана Петрова. Она не попала ни в одну команду: у Тины Кароль и Дмитрия Монатика уже не осталось свободных мест, а Артем Пивоваров и Наталья Могилевская не развернули кресла. "Червоний мак" долгое время держался в трендах летом: трек занял первое место в украинском недельном чарте YouTube и возглавил украинский топ-100 в Apple Music.

После выступления Пивоваров резко раскритиковал выбор песни и призвал Петрову обратиться к произведениям украинских авторов: "Неужели среди всех украинских песен, среди всех песен мира не нашлось песни, которая подошла бы вашему образу, которую создал бы человек, а не искусственный интеллект?".

Могилевская поддержала участницу и назвала ее выбор современным. Петрова знала, что песню сгенерировал ИИ, и объяснила: ей хотелось исполнить что-то необычное для пения.

Как Полякова сама использует ИИ

Для Поляковой "Голос країни" – знакомый проект: она была тренером 12-го сезона.

В 12-м сезоне "Голосу країни" Полякова уже была тренером Источник: Открытые источники

В своем творчестве певица использует генеративные инструменты для создания видео, в частности роликов с мужем Вадимом Буряковским.

ИИ помог создать и клип на All for Your Love, который Полякова представила в Instagram. В видео она предстает в образе супергероини. В основе композиции – украинская народная песня "Цвіте терен".

Как сообщал "Телеграф", на слепых прослушиваниях "Голосу країни-14" участница с академическим вокалом не попала в команды, а известная украинская актриса прошла дальше. Этот контраст вызвал спор о справедливости результатов, в частности обвинения в кумовстве.