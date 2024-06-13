Российским дипломатам в Европе не рады: Борреля просят принять важное решение

Кремлю это очень не понравится

В Европейском Союзе могут ввести ограничения для российских дипломатов на передвижение в Шенгенской зоне, ранее подобное решение было принято в Польше. Министры иностранных дел некоторых стран ЕС призвали верховного представителя иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля ввести эти ограничения.

Письмо подписали главы МИД восьми стран Европейского Союза. Об этом сообщает Reuters.

Российские дипломаты в ЕС должны быть ограничены в передвижении по шенгену

"Свободное передвижение владельцев российских дипломатических и служебных паспортов, аккредитованных в одном государстве пребывания, по всей Шенгенской зоной облегчает злонамеренную деятельность", — говорится в письме.

Европейские дипломаты отмечают, что основными задачами большого количества российских дипломатов в ЕС есть разведывательная деятельность и пропаганда. Некоторые даже имеют отношение к подготовке диверсий.

Поэтому нужно ограничить их передвижение, позволив находиться только в стране, где они работают. Это сузит пространство подрывной деятельности для кремлевских агентов.

"Мы считаем, что ЕС должен строго соблюдать принцип взаимности и ограничить передвижение сотрудников российских дипломатических представительств и членов их семей только на территории государства, в котором они аккредитованы", — говорится в письме.

По данным Reuters, письмо Борреля подписали министры иностранных дел таких стран:

Польша;

Эстония;

Чехия;

Литва;

Нидерланды;

Дания;

Латвия;

Румыния.

В Польше вели ограничения на передвижение российских дипломатов и работников консульств. Они могут свободно передвигаться только в пределах Мазовецкого воеводства. Ограничение не касается лишь главного посла РФ в Польше.

"Телеграф" ранее сообщал, что Великобритания выслала российского агента из страны. Кроме того, были введены еще некоторые ограничения, в том числе связанные с дипломатическими визами.