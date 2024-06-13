Російським дипломатам в Європі не раді: Борреля просять прийняти важливе рішення

Кремлю це дуже не сподобається

У Європейському Союзі можуть ввести обмеження для російських дипломатів на пересування у Шенгенській зоні, раніше подібне рішення прийняли у Польщі. Міністри закордонних справ деяких країн ЄС закликали верховного представника із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля ввести ці обмеження.

Лист підписали голови МЗС восьми країн Європейського Союзу. Про це повідомляє Reuters.

Російські дипломати у ЄС мають бути обмежені у пересуванні по шенгену

"Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній державі перебування, всією Шенгенською зоною полегшує зловмисну ​​діяльність", — йдеться у листі.

Європейські дипломати зазначають, що основними завданнями великої кількості російських дипломатів у ЄС є розвідувальна діяльність та пропаганда. Деякі навіть причетні до підготовки диверсій.

Тому треба обмежити їхнє пересування, дозволивши знаходитись лише в країні, в якій вони працюють. Це звузить простір диверсійної діяльності для кремлівських агентів.

"Ми вважаємо, що ЄС повинен суворо дотримуватися принципу взаємності та обмежити пересування співробітників російських дипломатичних представництв і членів їхніх сімей лише на території держави, в якій вони акредитовані", — йдеться у листі.

За даними Reuters, лист Боррелю підписали міністри закордонних справ таких країн:

Польща;

Естонія;

Чехія;

Литва;

Нідерланди;

Данія;

Латвія;

Румунія.

Зазначимо, що у Польщі вели обмеження на пересування російських дипломатів та працівників консульств. Вони можуть вільно пересуватись лише у межах Мазовецького воєводства. Обмеження не стосується лише головного посла РФ у Польщі.

"Телеграф" раніше повідомляв, що Велика Британія вислала російського агента з країни. Окрім цього, були введені ще деякі обмеження, у тому числі пов’язані з дипломатичними візами.