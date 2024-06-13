Російським дипломатам в Європі не раді: Борреля просять прийняти важливе рішення
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Кремлю це дуже не сподобається
У Європейському Союзі можуть ввести обмеження для російських дипломатів на пересування у Шенгенській зоні, раніше подібне рішення прийняли у Польщі. Міністри закордонних справ деяких країн ЄС закликали верховного представника із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля ввести ці обмеження.
Лист підписали голови МЗС восьми країн Європейського Союзу. Про це повідомляє Reuters.
Російські дипломати у ЄС мають бути обмежені у пересуванні по шенгену
"Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній державі перебування, всією Шенгенською зоною полегшує зловмисну діяльність", — йдеться у листі.
Європейські дипломати зазначають, що основними завданнями великої кількості російських дипломатів у ЄС є розвідувальна діяльність та пропаганда. Деякі навіть причетні до підготовки диверсій.
Тому треба обмежити їхнє пересування, дозволивши знаходитись лише в країні, в якій вони працюють. Це звузить простір диверсійної діяльності для кремлівських агентів.
"Ми вважаємо, що ЄС повинен суворо дотримуватися принципу взаємності та обмежити пересування співробітників російських дипломатичних представництв і членів їхніх сімей лише на території держави, в якій вони акредитовані", — йдеться у листі.
За даними Reuters, лист Боррелю підписали міністри закордонних справ таких країн:
- Польща;
- Естонія;
- Чехія;
- Литва;
- Нідерланди;
- Данія;
- Латвія;
- Румунія.
Зазначимо, що у Польщі вели обмеження на пересування російських дипломатів та працівників консульств. Вони можуть вільно пересуватись лише у межах Мазовецького воєводства. Обмеження не стосується лише головного посла РФ у Польщі.
"Телеграф" раніше повідомляв, що Велика Британія вислала російського агента з країни. Окрім цього, були введені ще деякі обмеження, у тому числі пов’язані з дипломатичними візами.