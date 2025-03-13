В браке с женой-политиком целых 45 лет: как выглядит муж Юлии Тимошенко и что о нем известно

64-летний мужчина находится в тени лидера партии "Батькивщина"

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая любит экспериментировать со сменой своего имиджа, может похвастаться крепкой супружеской жизнью. Украинский политик находится в многолетнем браке с мужчиной, который старается быть непубличным.

Нардеп замужем за Александром Тимошенко. "Телеграф" рассказывает, чем занимается супруг Юлии Владимировны и как он выглядит.

Александр Тимошенко — что о нем известно

Родился 11 июня 1960 года в Днепропетровске (ныне Днепр) в семье советского функционера Геннадия Афанасьевича Тимошенко. Окончил Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара.

По словам тети Юлии Владимировны Антонины Ульяхиной, после летней сессии в университете ее племянница отправилась работать старшей вожатой в пионерский лагерь. Там же работал и Александр Тимошенко. Между ними быстро завязались не только дружеские, но и романтические отношения. Вспыхнувшая между ними любовь побудила молодых людей по окончании лета сразу узаконить свои отношения. 15 сентября 1979 года Александр Тимошенко женился на Юлии Телегиной (девичья фамилия нардепа), которая в будущем стала известным политиком и премьер-министром Украины.

Муж Тимошенко — украинский бизнесмен. С 1997 году был директором компании "Единые энергетические системы Украины". Она была закрыта по решению суда в октябре 2009 года. 14 июня 2011 года это решение было отменено по протесту прокуратуры, однако компания свою деятельность не возобновила.

В 2012 году Тимошенко получил политическое убежище в Чехии из-за уголовного преследования его жены в Украине при президентстве Януковича. Во время пребывания в Праге он активно участвовал в организации мероприятий в поддержку Евромайдана и возглавил Международное общественное объединение "Батькивщина". После смены власти в 2014 году и восстановления Конституции Украины в редакции 2004 года Александр вернулся в Украину.

Тимошенки с дочерью Евгенией. Фото: instagram.com/yulia_tymoshenko

У супругов есть единственная дочь Евгения. Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о дочери Юлии Тимошенко.