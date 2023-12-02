С годиком малыша: красивые пожелания для ребенка и родителей

Выберите лучшее поздравление на годик малышу

Детский день рождения – особенный и эмоциональный день, требующий подарка на день рождения. Чрезвычайно приятным дополнением к подарку станет поздравление малыша с годиком, которое поначалу будет непонятно маленькому человеку, но порадует родителей именинника.

Пожелания с днем рождения на 1 годик лучше разместить на открытке. Так их можно будет сохранить на долгие годы. А когда маленький именинник вырастет, прочитает сам, что хотели сказать ему близкие в этот особенный день. Поэтому не стоит преуменьшать ценность поздравления с днем рождения годовалого малыша.

Выбирайте красивые пожелания малышу на годик. Вы можете придумать их самостоятельно, или выбрать один из готовых текстов.

"Телеграф" собрал самые красивые поздравления малышу на годик, которые вы можете смело использовать, чтобы поздравить именинника и его родителей.

Поздравить с днем рождения 1 годик — пожелания в прозе

🌞 Поздравляю, маленькое солнышко ☀️, с первым годиком 🎂, с первой твоей значимой датой 🎊! Желаю топать 👣 по дорогам удачи 🍀, весело хлопать 👏 в ладошки, очаровывать всех вокруг своей чудесной улыбкой 😊. Пусть каждый день будет наполнен радостью 🎠, здоровьем 💪 и любовью 💖!

***

🎂 Поздравляю вас с первым годиком жизни! 🎈🎊 В этот важный и радостный день 🥳 желаю расти здоровым 💪, не болеть 🤗 и каждый день узнавать что-то новое 📚✨. Пусть впереди будет много счастья 😍, смеха 😂 и незабываемых моментов 🎁💖

***

🎉 С первым настоящим днем рождения! 🥰 Желаю богатырского здоровья 💪, не знать бед и печали ☀️, радовать родителей 💖. Пусть детство будет веселым 🎠, наполненным друзьями 👶👧 и интересными приключениями 🚀. Побольше сладостей 🍭, игрушек 🧸 и радости в глазах ✨!

***

⏳ Как быстро пролетел год! 🎂 И вот наступил первый день рождения 🎉! Желаю расти умным и здоровеньким 💕, веселым и любознательным 🤩, а с такими замечательными родителями 👨‍👩‍👧 пусть детство будет беззаботным и счастливым 🌈💖!

***

🎊 Поздравляю малыша с первой важной датой 🎂! Пусть жизнь играет яркими красками 🌈, дарит новые впечатления 🥳, а каждый день наполняется радостью 💛. Пусть родители 👩‍👦 получают много счастливых мгновений 💖, наблюдая, как ты растешь!

***

👶 Сегодня маленькому человечку исполняется год! 🎂 Это его первый важный праздник 🎉, и мне хочется пожелать крепкого здоровья 💪, спокойных ночек 😴, нежности и любви 💕. Пусть впереди ждут сказочные открытия 🌟 и увлекательные приключения 🚀!

***

💖 Моя радость, поздравляю тебя с днем рождения! 🎂 Хотя ты еще не понимаешь всех слов 🤗, но знай — ты очень любим 💕! Пусть твой путь будет светлым ✨, люди вокруг — добрыми 🫂, а жизнь прекрасной 🌈! Будь здоровеньким 💪 и радуй этот мир 🥰!

***

🎀 Поздравляем тебя, наша любимая крошка! 👣 С годиком со дня рождения 🎉! Пусть твой путь начинается с любви и заботы 💖, пусть мамина ласка 🤱 и папина защита 💪 всегда будут рядом! С днем рождения! 🎂🎁

***

👣 С днем рождения, маленький человечек! 🎉 Первый год пролетел незаметно ⏳, и он был волшебным ✨! Пусть в жизни будет много счастья 🥰, здоровья 💪, ярких эмоций 🌟, а со временем этот маленький чудо-малыш 👶 вырастет в великого и мудрого человека!🎈💖 С Днем Рождения! 🎂🥳

***

Малыш, тебе уже 1 годик! 🎉 Пусть твои крошечные ножки топают только по счастью, глазки сияют от радости, а мир вокруг будет полон любви и заботы! 💖🎈 Радуй родителей своими милыми улыбками и новыми открытиями каждый день! 😍👣

***

С первым годиком тебя, маленькое чудо! 🎂🎁 Ты так быстро растешь, удивляешь и радуешь всех вокруг! 🌟 Пусть впереди будет еще больше веселья, улыбок и невероятных приключений! 🚀💫 Пусть тебя окружают любовь, счастье и теплые объятия! 🤗💛

***

🎀 Маленький ангелочек, с годиком тебя! 💕 Этот год был наполнен первым смехом, первыми шагами и первыми чудесами! Пусть твое детство будет беззаботным, радостным и полным волшебства! ✨🎠 Расти здоровым, счастливым и всегда любимым! 🥰🎈

***

Сегодня важный день – тебе целый годик! 🎉🎂 Пусть твой мир будет полон ярких красок, звонкого смеха и самых добрых чудес! 🌈💫 Пусть каждый новый день приносит счастье, а родные всегда будут рядом с теплом и любовью! 🤗💖💙

Стихи с днем рождения малыша 1 год

1 год — а в жизни так много открытий,

Много разных веселых и добрых событий:

Первый снег, первый дождь, листопад и жара.

С первым годиком в жизни поздравить пора.

Пусть тропинка твоя освещается светом,

На вопросы любые найдутся ответы.

Пускай мама и папа будут здоровы,

Поддержать тебя в жизни будут готовы.

***

Вот настал прекрасный день

Первого рождения.

Быстро годик пролетел —

Будто бы мгновение.

Как подрос малютка ваш,

Сам по полу ходит.

Смех, веселье и кураж

Пусть и не уходят.

Пусть здоровеньким растет,

Добрым, энергичным.

Счастье пусть в судьбе его

Будет безграничным!

***

Вот и годик пролетел,

Как к вам аист прилетел.

С днем рождения, крошка!

Впереди дорожка

Жизни, приключений,

Ярких развлечений.

Пожелаем море,

Главное, здоровья.

Также только радости

И побольше сладостей.

Маму с папой слушать,

Хорошенько кушать.

Прыгать, бегать, улыбаться

И немного баловаться!

***

Я сегодня поздравляю

Это маленькое солнце!

Год назад у папы с мамой

Загорелся свет в оконце.

Пусть же чудо окружает

Твою маленькую жизнь,

Пусть никто не обижает.

Спи, играй ты, веселись!

В жизни первые дорожки

Будут пусть полны побед!

Твои крохотные ножки

Пусть везде оставят след!

***

Первый зуб, первый шаг, первый год.

Ох, как времечко быстро идет.

Знаем, нам не угнаться за ним.

Детство ярким пусть будет, хотим

Рассмешить тебя и поиграть,

А на все твои дни пожелать

Волшебства, словно в радостной сказке,

Оберег из родительской ласки,

Капризулей и плаксой не быть,

… маму с папой ценить и любить.

Развиваться, расти и взрослеть,

Улыбаться, смеяться и петь.

***

Поздравляем с первым днем рождения!

Папе пожелаем мы терпения!

Мамочке желаем мы здоровья!

Малышу — любви и радости приволье!

Пусть растет веселым и счастливым,

Будет умным, сильным и красивым.

Вырастит успешным и достойным,

Чтоб родителям жилось спокойно.

***

Вот и главный праздник —

Первый день рождения!

Множество подарков,

Слов и восхищения.

Даже не заметили,

Как промчался годик!

Во главе стола сидишь

И за ручку ходишь.

Впереди, я знаю,

Тропки и дорожки,

По которым пробегут

Маленькие ножки.

Пусть пути-дорожки

Все легко даются.

И почаще в глазках

Искорки смеются.

Мама с папой любят,

Бабушки лелеют.

И для крошки счастья

Жизнь пусть не жалеет.

***

Уже ходит понемножку,

Не дает покоя кошке,

Из шкафов всё выгребает,

Первый годик отмечает!

Поздравляем с днем рожденья

И желаем настроенья,

Мир огромный познавать,

Маму с папой обнимать!

***

Поздравляю мамочку и папочку —

Малышу уже сегодня год.

Ваш ребенок — это просто лапочка.

Как же быстро крошечка растет!

Я желаю, чтоб малыш вас радовал,

Чтоб здоровым и красивым был,

Умным, смелым, озорным, догадливым.

Вырос бы и вами дорожил!

***

С первым годиком сегодня

Поздравляем малыша,

Пожелать хотим здоровья,

Подрастайте спеша!

Чтоб игрушек — погремушек

Столько, что не сосчитать,

Сил, успехов, счастья, роста,

Никогда проблем не знать!

Улыбаться и смеяться,

Делать первые шаги,

Четко, смело развиваться,

Чтоб исполнились мечты!

Открытки с днем рождения малышу 1 год

Поздравление малышу на годик

Поздравление ребёнка с годиком

Поздравление с днем рождения ребенка 1 год

Открытка поздравление с днем рождения малышу 1 годик

Поздравление с днем рождения годовалого ребенка

Малышу на 1 годик

Красивое поздравление с 1 годиком ребенку

Ребенку с первым днем рождения

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения для ребенка. В подборке собраны универсальные пожелания для мальчиков и девочек, а также красивые открытки.