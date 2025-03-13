Залужный продолжает литературную карьеру вдали от Украины и анонсировал еще одну книгу: что о ней известно

Залужный отметил, что дипломатическая деятельность оставляет ему больше времени для творчества, чем предыдущая работа

Валерий Залужный — бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании — анонсировал выход уже второй своей книги. Она должна увидеть свет в сентябре 2025 года.

Издание станет продолжением ранее опубликованной книги Залужного "Моя война" и второй частью запланированной трилогии. Об этом заявил посол Украины в Великобритании во время посещения Лондонской книжной ярмарки, сообщает hromadske.

По словам Залужного, в новой книге будут описаны факты и главные события, которые происходили в начале полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. В частности, он расскажет о том, как Киеву удалось выстоять во время российской оккупации 2022 года и что именно удержало столицу.

При этом Залужный подчеркивает, что его новая книга будет написана сухим языком фактов — без эмоций и оценочных суждений.

Фото: Facebook Валерия Залужного

Напомним, в конце декабря 2024 года Валерий Залужный издал книгу "Моя война", которая стала настоящим бестселлером. Это первая часть трилогии, которую составят книги "Моя война", "Наша война" и "Их война".

Издание содержит 248 страниц и выполнено в тканевом переплете. Первоначальный тираж издания – 20 000 экземпляров. По словам Залужного, он сел за рукопись в марте 2023 года, незадолго до контрнаступления ВСУ на юге Украины.

Залужный презентовал произведение так: "Это книга о моей войне. Во-первых, войне с собственными страхами, которые не дают что-либо делать. Во-вторых, войне с людьми, которые препятствуют достижению цели. И наконец, войне с обстоятельствами, которые становятся преградами в жизни".

В этой книге Валерий Залужный рассказывает о своей жизни до полномасштабного вторжения. В ней есть интересные воспоминания о том, что в молодости гадалка предупредила его о войне задолго до ее начала. По его словам, история произошла с ним 25 лет назад.

"Я повернулся и посмотрел в ее глубокие черные глаза. Это длилось несколько секунд. Мне показалось, что уже и старшая наша соседка с интересом наблюдает за нами

— Нет, — сказала наша гадалка. — Я не могу дальше ничего тебе сказать. Нет! Извини.

С этими словами она обхватила голову руками, опершись локтями на стол. В этой паузе я заметил внимательные взгляды и открытые рты любопытства моих попутчиков.

— Что случилось? Почему нет? — уже заканчивалось терпение и у меня.

— Я увидела войну. Страшную. У нас, тут. А ты там главный", — говорится в отрывке из книги.

Залужный говорит, что этот эпизод он вспомнил в конце февраля 2022 года и неоднократно прокручивал его в голове, когда было действительно тяжело. По его словам, он тогда уже понимал, что впереди большая и тяжелая война на выживание, которая должна завершиться украинской победой.

Также бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал в своей книге о том, как в трехлетнем возрасте он отравился ртутью. Он случайно разбил градусник и проглотил ртуть.

Стоит отметить, что отравление этим веществом очень опасно и может привести к летальным последствиям, однако Залужному удалось выжить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в книге советницы Залужного Людмилы Долгоновской "Железный генерал. Уроки человечности" рассказывается много интересных историй из жизни будущего главкома ВСУ.