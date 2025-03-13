Девочка умерла 113 лет назад, а трогательный памятник по-прежнему стоит: как выглядит необычная могила (видео)

Мраморный монумент стоит на одном из кладбищ Киева

К сожалению, во время войны дети часто становятся жертвами российской агрессии. Однако трагедии происходят и вне войны. К примеру, на одном из известных киевских кладбищ присутствует могила девочки, которая прожила всего 3 года. Трогательный 113-летний монумент на месте ее захоронения стоит до сих пор.

Украинский канал в ТикТок history_of_tombst с образовательным контентом об истории кладбищ, захоронений и надгробий, выложил видео, на котором изображен необычный монумент, расположенный на Лукьяновском кладбище, в виде ребенка, который в подоле платья держит цветы.

Согласно надписи на надгробии, девочка родилась 17 ноября 1908 года и умерла 26 декабря 1911 года, то есть ребенок ушел из этого мира более 110 лет назад. "Поставили ей не ангела, как часто ставят на детских могилах, а скульптуру обычного простого ребенка", — говорит в видео автор блога.

Также на памятнике написано, что девочку называли Иськой, а фамилию имела Косткевичь. В комментариях украинцы поделились своими догадками, которым было полное имя умершей: Исидора, или польское имя Iza, Izabella (Изабелла) или мусульманское имя — Иска, то есть Иса. Еще один вариант – Иосипина.

"Спи, дорогая, малютка. Папушка и мамушка душой всегда с тобой", — написано на надгробии.

Раньше мы писали о могиле дочери ведущего Константина Грубича. К сожалению, девушка умерла в 17 лет.