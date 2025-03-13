Укр

В США "провтыкали" срок продления лазейки для российских банков: документ

Автор
Анна Нестерова
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Автор
США начали действовать Новость обновлена 13 марта 2025, 21:47
США начали действовать. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это решение может являться шагом администрации Трампа по усилению санкционного давления на Кремль

США запретили зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Данное решение было принято в качестве рычага давления на РФ в переговорах по урегулированию конфликта в Украине.

Об этом сообщает издание Fox News. Данную информацию также подтверждает украинский предприниматель и экс-председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Фейсбук.

Известно, что Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) не продлило срок действия Генеральной лицензии 8L (GL 8L). Именно эта лицензия являлась "лазейкой" и позволяла проводить подсанкционным банкам операции по торговле российскими энергоносителями в качестве исключения.

Такая практика действовала во времена правления Джо Байдена, однако из-за непродления лицензии все такие транзакции теперь запрещены в соответствии с действующими санкциями.

"Журналисты пока не выяснили, является ли это событие сознательным шагом администрации Трампа по усилению санкционного давления на Кремль, или просто провтыкали, потому что занимались продвижением Теслы. Я думаю, что таки первое. Но кто сейчас может быть хоть в чем-то уверен…", — написал Коболев в соцсети.

Напомним, сенатор США Линдси Грэм заявлял о том, что в случае если Россия откажется от предложенного Украиной и Соединенными Штатами 30-дневного прекращения огня, на Россию должны быть наложены санкции. И эти санкции следует ввести не только против России, но и против стран, покупающих российские товары.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в четверг, 13 марта, президент США Дональд Трамп отреагировал на ряд громких заявлений своего российского коллеги Владимира Путина. Он сказал, что надеется на верные шаги Москвы и хотел бы видеть прекращение огня с российской стороны.

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#США #Банк #Банковская система #Банк РФ