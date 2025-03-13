В США "провтыкали" срок продления лазейки для российских банков: документ

Это решение может являться шагом администрации Трампа по усилению санкционного давления на Кремль

США запретили зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Данное решение было принято в качестве рычага давления на РФ в переговорах по урегулированию конфликта в Украине.

Об этом сообщает издание Fox News. Данную информацию также подтверждает украинский предприниматель и экс-председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Фейсбук.

Известно, что Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) не продлило срок действия Генеральной лицензии 8L (GL 8L). Именно эта лицензия являлась "лазейкой" и позволяла проводить подсанкционным банкам операции по торговле российскими энергоносителями в качестве исключения.

Такая практика действовала во времена правления Джо Байдена, однако из-за непродления лицензии все такие транзакции теперь запрещены в соответствии с действующими санкциями.

"Журналисты пока не выяснили, является ли это событие сознательным шагом администрации Трампа по усилению санкционного давления на Кремль, или просто провтыкали, потому что занимались продвижением Теслы. Я думаю, что таки первое. Но кто сейчас может быть хоть в чем-то уверен…", — написал Коболев в соцсети.

Напомним, сенатор США Линдси Грэм заявлял о том, что в случае если Россия откажется от предложенного Украиной и Соединенными Штатами 30-дневного прекращения огня, на Россию должны быть наложены санкции. И эти санкции следует ввести не только против России, но и против стран, покупающих российские товары.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в четверг, 13 марта, президент США Дональд Трамп отреагировал на ряд громких заявлений своего российского коллеги Владимира Путина. Он сказал, что надеется на верные шаги Москвы и хотел бы видеть прекращение огня с российской стороны.