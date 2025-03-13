На Львов движется сильное похолодание, в городе принимают экстренные меры

Температура воздуха может опустится до 0 градусов

Отопительный сезон вернется во Львов из-за резкого похолодания, которое скоро накроет Украину. Подача тепла в дома местных жителей будет возобновлена уже 14 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета. Там напомнили, что из-за потепления 7 марта Львовтеплоэнерго полностью остановило подачу отопления в жилые дома.

"Поскольку температура наружного воздуха достигала 17-19 градусов. Поэтому во избежание перегревов в квартирах и чтобы жители могли сэкономить средства, тепло в дома львовян до сих пор не подавалось. В то же время школы, садики, поликлиники и больницы теплоснабжения получали", — напомнили власти.

Однако изменчивая погода вернула полноценный отопительный сезон в город. Все дело в том, что в ближайшие дни во Львове прогнозируют резкое похолодание и дожди. Согласно данным "Укргидрометцентра", ощутить его можно будет уже 15 марта. Ночью столбики термометров могут опуститься вплоть до 0 градусов, а в последующие дни будет становиться все холоднее. Например, 18 марта днем ожидается всего 0…+2 градуса тепла. Ночью: -5…-7. Также эти дни обещают быть дождливыми.

15 марта

18 марта

"Наши тепловики постоянно мониторили температуру и, в связи с предстоящим похолоданием, завтра вечером (14 марта) будет возобновлена ​​подача тепла в жилые дома. По словам тепловиков, отсутствие отопления в период 7 марта – 14 марта сэкономит жителям примерно 20% на оплате за тепло", — сообщили в горсовете.

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