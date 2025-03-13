Будет как в Европе. Как в Украине будут определять цену лекарства

Процедура реферирования цен на весь рынок лекарства вводится впервые

В Украине будет введено реферирование и декларирование цены на лекарственные средства, то есть их формирование будет происходить с учетом цен в ряде стран Европы. Для сравнения будут брать стоимость медпрепаратов в соседних Польше, Словакии, Чехии, Латвии, Венгрии, Молдове, Румынии и Болгарии.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала Инна Иваненко — исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины", который объединяет 39 общественных организаций и представляет интересы 4,5 млн пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями.

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По ее словам, при определении стоимости препаратов Минздрав будет ориентироваться на страны с действительно умеренными ценами на лекарства.

— Перечень определен в проекте постановления Кабмина "Некоторые вопросы государственного регулирования цен на лекарственные средства", которое находится на общественном обсуждении. А расчеты будут проводиться таким образом: берутся четыре самые низкие цены на препарат в референтных странах, отбрасывается наименьшая и на основе оставшихся трех выводится средний показатель. Это будет предельная референтная цена для Украины. И таким образом мы выйдем на приближенную к европейским странам цену на медикаменты, — говорит эксперт.

Она пояснила, что процедура реферирования цен на весь рынок лекарства вводится впервые.

— До этого реферирование цен применялось только в рамках программы "Доступные лекарства" для реимбурсации (частичного или полного возмещения стоимости лекарств, отпущенных по рецепту на средства Госбюджета. — Ред.) Так это и в Европе работает. Все возмещаемое соответственно реферируется с другими странами, но это 70% рынка аптечных препаратов. А в Украине всего 7%. И на эту долю лекарства цены будут реферироваться по-прежнему, а на остальные, которые не входили в программу "Доступные лекарства", а их много, реферирование будет происходить по новой процедуре, — добавила Инна Иваненко.

Напомним, ранее она объяснила, снизили ли цену топ-100 лекарств производители.