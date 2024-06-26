Марк Рютте очолить НАТО: що про нього відомо, чи варто переживати Україні

Термін повноважень нинішнього глави альянсу Столтенберга спливає в жовтні 2024 року

У середу, 26 червня, північноатлантична рада домовилася затвердити Марка Рютте, який йде у відставку з посади прем'єра Нідерландів, на посаду наступного генсека НАТО.

Про це йдеться в заяві Альянсу. Рютте візьме на себе обов'язки генсека з 1 жовтня 2024 року, коли термін повноважень Столтенберга завершиться після 10 років роботи на чолі Альянсу.

"У середу, 26 червня 2024 року, Північноатлантична рада вирішила призначити прем'єра Нідерландів Марка Рютте наступним генсеком НАТО, після Єнса Столтенберга", — наголошується в пресрелізі.

Зі свого боку Столтенберг привітав вибір Марка Рютте як свого наступника.

"Я тепло вітаю вибір союзників по НАТО на користь Марка Рютте як мого наступника. Марк — справжній трансатлантик, сильний лідер і людина, здатна прийти до консенсусу. Я бажаю йому всіляких успіхів, оскільки ми продовжуємо зміцнювати НАТО. Я знаю, що залишаю НАТО в надійних руках", — написав він у соцмережі Х у середу.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон теж привітав Рютте з призначенням.

"Вітаю Марка Рютте з призначенням наступним генсеком НАТО. Він — чудовий лідер для сильного та об'єднаного блоку НАТО", — ідеться в його повідомленні в X.

Термін повноважень нинішнього глави альянсу Столтенберга спливає в жовтні 2024 року: він обіймає посаду з 2014 року. Офіційних виборів генсека НАТО не передбачено, Альянс призначає його на основі консенсусу всіх країн-членів.

Окрім цього, до привітань доєдналась влада України. Так, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав наступне:

"Вітаю Марка Рютте з обранням новим Генеральним секретарем НАТО. Ваше лідерство і відданість принципам демократії є надзвичайно важливими для нашого спільного майбутнього. Дякую за постійну підтримку України у ці важкі часи", — написав він.

Варто додати, що ще у листопаді 2023 року Politico писало, що Марк Рютте вважається фаворитом на посаду нового глави НАТО. При цьому, як писали журналісти, проти його кандидатури виступали в США.

Позицію Рютте у відношенні до України

Від початку повномасштабного вторгнення РФ він виступав на підтримку України. Марк Рютте став одним з ініціаторів коаліції винищувачів, за якою українські Повітряні сили мають отримати літаки F-16. Нідерланди — друга після Данії країна, яка має їх передати вже цього літа.

Крім того, Рютте разом з очільниками Німеччини і Данії працювали над передачею ЗСУ 100 танків Leopard. 1 березня 2024 прем'єр Нідерландів побував у Харкові, де з президентом України Володимиром Зеленським підписав угоду про гарантії безпеки. У документі зафіксовано надання з боку Нідерландів військової допомоги на 2 млрд євро у 2024-му й продовження підтримки протягом наступних 10 років.

Марк Рютте має орден Ярослава Мудрого I ступеню "за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України"

Раніше "Телеграф" писав, що Рютте приїжджав до України у березні 2024 року. Тоді він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і підписав двосторонню безпекову угоду.