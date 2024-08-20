Беруть приклад з України? В одній з країн ЄС вирішили теж взятись за російську церкву

Чеські парламентарі звернулися до уряду

Комітет Сенату Чехії з питань безпеки закликав уряд доручити спецслужбам провести розслідування щодо загрози зловживання православними церквами в Чехії для операцій російського впливу. Крім того, міністру культури Мартіну Баксу хочуть доручити провести перевірку, чи діють Російська православна церква в Чехії та Православна церква Чеських земель відповідно до закону та умов реєстрації.

Про це повідомляє ČTK. У випадку виявлення порушень, чеський міністр має запропонувати анулювати їхню реєстрацію.

Як зазначив голова профільного комітету Сенату Чехії Павел Фішер, Російська православна церква в Чехії є відгалуженням РПЦ Московського патріархату, яку очолює патріарх Кирил. Проти нього чеський уряд запровадив санкції через виправдання агресії Росії.

У комітеті вважають, що Православна церква Чеських земель і Словаччини, яка діє у країні та є незалежною від РПЦ, потрапила під вплив "осіб, пов'язаних із російськими силовими структурами". Фішер зазначив, що обставини, за яких відбулися збори цієї церкви 27 червня цього року в церкві святих Кирила і Мефодія в Празі, "можуть викликати занепокоєння щодо її легітимності у зв'язку з виборами її керівників і розпорядженням її майном".

Також комітету вважає, що чеський уряд повинен доручити міністру внутрішніх справ Віту Ракушану розслідувати можливу злочинну діяльність членів РПЦ та Православної церкви Чеських земель. Фішер наголосив, що свобода віросповідання та об'єднань не повинна використовуватися для незаконного впливу з боку ворожої іноземної держави.

Нагадаємо, у вівторок, 20 серпня, Верховна Рада України остаточно ухвалила доопрацьований законопроєкт про заборону на території України діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Документ набирає чинності через 30 днів із дня опублікування.

Раніше "Телеграф" пояснював, що цей закон не є прямою забороною УПЦ МП. Справді, закон може унеможливити діяльність УПЦ МП, а відповідно й "закрити" храми, проте насамперед його норми спрямовані проти РПЦ в Україні. Законодавці дають церквам, пов’язаним із РФ, 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ та довести це.