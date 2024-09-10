Россию не догнать? Германия бьет тревогу из-за катастрофического отставания в производстве оружия

Военный потенциал европейской страны существенно снизился

Согласно последним исследованиям, Россия значительно опережает Германию и другие страны НАТО в производстве оружия. Эта тревожная тенденция подвергает угрозу безопасность Германии и всего Североатлантического альянса.

Авторитетное немецкое издание Der Spiegel опубликовало статью, посвященную этой проблеме. В ней приводятся данные исследования, проведенного Кильским институтом мировой экономики (IfW).

Результаты исследования показывают, что при нынешних темпах производства Германии понадобится почти столетие, чтобы восстановить свой военный потенциал до уровня 2004 года. К примеру, количество истребителей в Бундесвере сократилось с 423 в 2004 году до 226 сегодня.

Der Spiegel пишет, что по прогнозам экспертов, если текущие темпы производства сохранятся, Германия сможет достичь уровня запасов 2004 года только через десятилетие: для боевых танков — до 2066 года, для истребителей — до 2038 года, а для артиллерийских гаубиц — вплоть до 21 года.

В отличие от Германии Россия значительно расширила свои производственные мощности, отмечает издание. По оценкам ученых из Киля, российская промышленность способна изготовить количество оружия, равное всему запасу Бундесвера, всего за полгода.

По словам Der Spiegel, благодаря поддержке Северной Кореи Россия ежедневно производит до 10 000 ракет и снарядов для использования в Украине. При такой интенсивности огня годовой объем производства боеприпасов в Германии может быть израсходован за 70 дней, отмечается в статье.

Также авторы сообщают о значительном прогрессе России в разработке современных систем вооружений. По их словам производство беспилотников у россиян увеличилось более чем в шесть раз с начала конфликта в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что Украине нужно подземное производство оружия. Однако этот вопрос до сих пор остается открытым.