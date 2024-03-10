Солдаты НАТО уже в Украине? Глава МИД Польши Сикорский сделал громкое заявление, пишет "Радио Свобода"

Некоторые государства не побоялись и направили своих военных

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возможном отправке войск НАТО в Украину, сделав громкое заявление. Солдаты из ряда стран Североатлантического альянса уже находятся на территории нашей страны.

Радослав Сикорский сделал это заявление во время конференции в Сейме, посвященной 25-летию членства Польши в НАТО. Дипломат поблагодарил страны, которые отправили свои войска в Украину, за смелость, пишет "Радио Свобода".

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"Солдаты из стран НАТО уже есть в Украине. Я бы хотел поблагодарить страны, которые идут на этот риск. Они сами знают, кто это", ― сказал министр иностранных дел Польши.

Однако больше политик ничего не сказал. Он не сообщил, о каких странах идет речь и что делают войска НАТО в Украине. Радослав Сикорский сказал, что не будет этого говорить "в отличие от других европейских политиков".

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о возможном введении войск НАТО в Украину. Однако этот вопрос не согласован лидерами стран-участниц альянса.

Большинство лидеров входящих в НАТО государств публично заявили, что не станут отправлять своих солдат в Украину. Однако заявление Макрона вызвало также бурную реакцию у пророссийских политиков в Европе.

В Офисе президента Украины положительно отнеслись к обсуждению вопроса о введении войск партнеров. Владимир Зеленский пообещал, что обсудит с Макроном эту тему. По предварительной информации, французский лидер посетит Киев в середине марта.

Позже премьер-министр Франции Габриель Атталь заявил, что его страна сможет отправить солдат в Украину в обход НАТО. Однако они не будут воевать. Военные помогут украинским защитникам в определенных аспектах, но не на фронте. Впоследствии Макрон заявил, что в помощи Киеву не могут быть ограничений и "красных линий".

Ранее "Телеграф" писал, что в Италии резко высказались по поводу отправки солдат в Украину. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает этот шаг неприемлемым. Как будто это сделает невозможным дипломатическое завершение войны.