"Мы реализовали мечту": Украина и ЕС начали переговоры о вступлении

Украина планирует завершить переговоры до 2030 года

В Люксембурге проходит Межправительственная конференция. Она свидетельствует о начале переговоров о членстве Украины в Европейском союзе.

Как пишет "Европейская правда", конференция началась с выступления премьера Украины Дениса Шмыгаля. После него слово взяла глава МИД и главы Совета ЕС Бельгии Аджи Лябиб.

"От имени Европейского Союза я рада приветствовать здесь сегодня уважаемых представителей Украины на открытии переговоров о вступлении вашей страны в ЕС", — сказала Лябиб.

На конференции стороны должны обменяться позициями и заявлениями относительно переговоров о вступлении. Сами же переговоры по сути начнутся с открытия переговорных глав. Украина надеется, что это произойдет в начале 2025 года, при этом в Киеве рассчитывают стать полноценным членом блока до 2030 года.

Лябиб также отметила, что ЕС ожидает от Украины продолжения реформ в сфере верховенства права и базовых прав человека, усиления демократических институтов, реформ государственного управления, а также движения к соответствию экономическим критериям. Порядок выполнения этих шагов будет отслеживаться Еврокомиссией.

На это уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который записал видеообращение вместе с премьером Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

"Когда на пятый день полномасштабной войны мы вместе подписали заявку на вступление в Евросоюз, многие говорили, что это не более чем мечта. Но мы реализовали эту мечту", — сказал он.

В свою очередь Шмыгаль отметил, что Украина теперь должна провести переговоры со всеми странами ЕС относительно двусторонних вопросов и дойти согласия во всех из них.

Стефанчук же добавил, что этот путь прошли все нынешние члены Европейского союза.

По этому поводу также высказался глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который подчеркнул, что ни одна другая страна не выполняла кандидатские условия в таких же условиях как Украина.

Напомним, по словам посола Эстонии в Украине Аннели Кольк, сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть не только от Украины, но и от всех 27 стран-членов и процедур объединения. Но судя по скорости реформ в Украине, можно предположить, что это займет десятилетие, как в случае с другими государствами.