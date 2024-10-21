Вертолет влетел в вышку: в США произошла масштабная авиакатастрофа, есть жертвы (фото, видео)

Огонь охватил металлические постройки

В Хьюстоне (штат Техас) вертолет потерпел крушение. Он врезался в радиобашню. Есть информация о погибших и пострадавших, в числе которых дети.

Об этом сообщило издание Houstonchronicle, ссылающееся на городскую пожарную службу. Местные СМИ публикуют фото пожара, вспыхнувшего на месте крушения вертолета.

Согласно сообщению пожарной службы в соцсети X, вертолет врезался в башню в районе Engelke Street и Ennis Street около 20:00 по местному времени. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

Местное издание Houstonchronicle пишет, что вышка окружена травяным полем, граничащей с несколькими промышленными объектами. Власти штата и города не сообщали об угрозе опрокидывания огня на соседние здания. Очевидцы рассказали Houstonchronicle, что на месте башни сейчас горит "груда металла".

Также сообщают о погибших. Среди них есть и дети.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе США потряс ураган "Милтон". Он нанес сокрушительный удар по Флориде и Мексике, нанеся масштабные разрушения и угрожая жизни тысяч людей. Стихия принесла мощные ветры, ливни и наводнения, затопившие целые районы. По меньшей мере, 12 человек погибли в результате урагана и связанных с ним торнадо.