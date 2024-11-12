Пострадает не только Европа: в НАТО рассказали, чем грозит усиление России

Россия усиливается за счет своих союзников и это несет угрозу всему миру

Усиление связей между Россией, Китаем, КНДР и Ираном несет угрозу всему миру. Пострадать может не только Европа, но также Северная Америка и Индо-Тихоокеанский регион.

Об этом сказал во вторник, 12 ноября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его слова приводит Reuters.

Выступая на брифинге вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Рютте подчеркнул, что в нынешних условиях важно сохранять трансатлантическое единство и поддержку Украины.

"Россия, сотрудничающая с Северной Кореей, Ираном и Китаем, угрожает не только Европе, но и миру и безопасности, да, здесь, в Европе, но также в Индо-Тихоокеанском регионе и в Северной Америке", — сказал он.

Также он отметил, что Китай поддерживает экономику России и тем самым усиливает свои позиции на мировой арене.

Издание предположило, что это послание Рютте было направлено в первую очередь избранному президенту США Дональду Трампу, который ранее критиковал выделение помощи Украине. Отмечается, что его победа вызвала обеспокоенность не только в Киеве, но во многих европейских столицах.

Как сообщалось ранее, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон оценил планы Трампа по Украине. По его словам, Лондону, возможно, придется подумать об отправке войск в Украину.