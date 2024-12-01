В Бельгии секс-работникам будут платить пенсию и пособия по безработице

Закон уже подвергся критике со стороны феминистических организаций

В Бельгии сотрудники секс-индустрии впервые получили право на больничные, пособие по беременности и родам, а также на пенсионное обеспечение и пособие по безработице. Это первая страна в Европе, которая пошла на подобный шаг.

Об этом пишет The Guardian. Соответствующий закон был проголосован в мае 2024 года, а в силу вступил в воскресенье, 1 декабря.

Бельгийские законодатели декриминализировали секс-индустрию в 2022 году, однако из-за того, что ее сотрудникам не было предоставлено никаких прав, то в там возникла "серая зона". Теперь работники, предоставляющие услуги для взрослых, получают такие же права, как и все остальные работники в Бельгии.

Таким образом работникам индустрии теперь позволено отказываться от партнеров или от выполнения определенных действий. За эти отказы они не могут быть уволены.

Работодателям теперь придется иметь "хорошую репутацию", иметь предназначенные для оказания профильных услуг помещения в Бельгии. Эти помещения должны быть обустроены кнопками тревоги, чистым постельным бельем, душевыми и средствами контрацепции.

Положения закона не распространяются на тех, кто работает дома, а также на сотрудников индустрии фильмов для взрослых.

Бельгийский союз секс-работников выразил мнение, что это закон является большим шагом вперед и началом конца правовой дискриминации. Однако там предупреждают, что некоторые муниципалитеты уже начали вводить очень строгие местные правила, которые делают работу практически невозможной.

Документ уже подвергли критике некоторые феминистические организации, которые считают, что он станет "катастрофическим" для молодых девушек и жертв торговли людьми.

апомним, 11 ноября депутаты зарегистрировали в Верховной Раде доработанный законопроект о декриминализации порно. Документ предлагает изменить статью 301 Уголовного кодекса о хранении и распространении интимных фото и видео.