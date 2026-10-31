Обезвредили более 3 тысяч оккупантов: "Альфа" СБУ установила рекорд

Уничтожают врага на разных направлениях фронта

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Операторы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины обезвредили 3198 российских военных. Это рекордный показатель по количеству пораженной живой силы противника за такой короткий период.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. В спецподразделении также обнародовали статистику потерь российской армии.

Сколько российских военных обезвредили операторы "Альфы"

По верифицированным данным спецподразделения, всего удалось поразить 3198 оккупантов. Из них:

2146 российских военных – убиты;

1052 оккупанта – ранены.

"Это рекордный показатель для наших спецназовцев по количеству пораженной живой силы противника за такой короткий период", – сообщили в СБУ.

Что известно о спецподразделении "Альфа" СБУ

Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины, известный как "Альфа", – специальное подразделение, созданное 23 июня 1994 года. Изначально его главными задачами были борьба с терроризмом, противодействие диверсионным группам, освобождение заложников и защита граждан.

После начала российской агрессии в 2014 году бойцы "Альфы" начали выполнять боевые задачи на востоке Украины. С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году подразделение значительно расширило свою деятельность и присоединилось к специальным операциям на разных направлениях фронта.

Среди основных задач спецназовцев – разведка, выявление и уничтожение вражеских целей, проведение штурмовых операций, корректировка артиллерийского огня и применение беспилотников. Бойцы подразделения также участвуют в контрдиверсионных и антитеррористических операциях.

"Альфа" СБУ участвовала в обороне украинских городов, в частности Киева, Харькова, Чернигова и Сум, а также в боевых операциях по освобождению украинских территорий.

Присоединиться к подразделению предлагают через анкету кандидата в ЦСО "Альфа" СБУ, где представлены боевые, технические и медицинские специальности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Белецкий рассказал об успехе на Лиманском направлении.