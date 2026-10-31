Обезвредили более 3 тысяч оккупантов: "Альфа" СБУ установила рекорд
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Уничтожают врага на разных направлениях фронта
Операторы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины обезвредили 3198 российских военных. Это рекордный показатель по количеству пораженной живой силы противника за такой короткий период.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. В спецподразделении также обнародовали статистику потерь российской армии.
Сколько российских военных обезвредили операторы "Альфы"
По верифицированным данным спецподразделения, всего удалось поразить 3198 оккупантов. Из них:
- 2146 российских военных – убиты;
- 1052 оккупанта – ранены.
"Это рекордный показатель для наших спецназовцев по количеству пораженной живой силы противника за такой короткий период", – сообщили в СБУ.
Что известно о спецподразделении "Альфа" СБУ
Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины, известный как "Альфа", – специальное подразделение, созданное 23 июня 1994 года. Изначально его главными задачами были борьба с терроризмом, противодействие диверсионным группам, освобождение заложников и защита граждан.
После начала российской агрессии в 2014 году бойцы "Альфы" начали выполнять боевые задачи на востоке Украины. С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году подразделение значительно расширило свою деятельность и присоединилось к специальным операциям на разных направлениях фронта.
Среди основных задач спецназовцев – разведка, выявление и уничтожение вражеских целей, проведение штурмовых операций, корректировка артиллерийского огня и применение беспилотников. Бойцы подразделения также участвуют в контрдиверсионных и антитеррористических операциях.
"Альфа" СБУ участвовала в обороне украинских городов, в частности Киева, Харькова, Чернигова и Сум, а также в боевых операциях по освобождению украинских территорий.
Присоединиться к подразделению предлагают через анкету кандидата в ЦСО "Альфа" СБУ, где представлены боевые, технические и медицинские специальности.
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