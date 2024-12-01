У Бельгії секс-працівникам платитимуть пенсію та допомогу з безробіття

Закон уже піддався критиці з боку феміністичних організацій

У Бельгії співробітники секс-індустрії вперше отримали право на лікарняні, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, а також на пенсійне забезпечення та допомогу з безробіття. Це перша країна в Європі, яка пішла на такий крок.

Про це пише The Guardian. Відповідний закон був проголосований у травні 2024 року, а набув чинності в неділю, 1 грудня.

Бельгійські законодавці декриміналізували секс-індустрію у 2022 році, проте через те, що її співробітникам не було надано жодних прав, то там виникла "сіра зона". Тепер працівники, які надають послуги для дорослих, отримують такі ж права, як і решта працівників у Бельгії.

Таким чином, робітникам індустрії тепер дозволено відмовлятися від партнерів або від виконання певних дій.

Роботодавцям тепер доведеться мати хорошу репутацію, та мати призначені для надання профільних послуг приміщення в Бельгії. Ці приміщення повинні бути облаштовані кнопками тривоги, чистою постільною білизною, душовими та засобами контрацепції.

Положення закону не поширюються на тих, хто працює вдома, а також співробітників індустрії фільмів для дорослих.

Бельгійська спілка секс-працівників висловила думку, що цей закон є великим кроком уперед і початком кінця правової дискримінації. Однак там попереджають, що деякі муніципалітети вже почали запроваджувати дуже суворі місцеві правила, які роблять роботу практично неможливою.

Документ вже критикували деякі феміністичні організації, які вважають, що він стане "катастрофічним" для молодих дівчат і жертв торгівлі людьми.

11 листопада депутати зареєстрували у Верховній Раді доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порно. Документ пропонує змінити статтю 301 Кримінального кодексу про зберігання та розповсюдження інтимних фото та відео.