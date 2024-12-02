Российская шпионка пыталась соблазнить известного журналиста

Российские шпионы действовали в Британии с 2020 по 2023 год

В Великобритании разгорелся новый шпионский скандал с участием российских агентов. Шпионы три года следили за рядом объектов и людей, среди которых оказался известный журналист Христо Грозев.

Об этом пишет The Sun со ссылкой на материалы суда. При этом касаемо Грозева шпионы даже рассматривали варианты с его похищением и убийством.

Согласно данным следствия, сеть занималась шпионажем с 2020 по 2023 год. Они часто путешествовали по всей Британии следя за своими жертвами, а также действовали в других странах.

Группа состояла из 46-летнего Орлина Русева, 43-летнего Бисера Джамбазова, 33-летней Катрин Ивановой, 30-летней Ваней Габеровой и 39-летней Тихомире Иванчеве. Координировал их гражданин Австрии Ян Марсалек.

Именно Марсалек и Русев составили в 2021 году план, в котором попытались "подружить" Габерову с Грозевым. А в сентябре 2021 года Русев даже сообщал Марсалеку, что журналист "влюбился в Ваню" и начал лайкать ее фото в соцсетях.

"Мы можем медленно двигаться к романтике. Мы медленно продвигаемся к свиданию", — писал Русев, на что получил предостережение от Марсалека о том, что у Грозева "паранойя", которую не стоит недооценивать.

Также координатор группы выразил надежду, что Габерова не влюбится в свою жертву, так как у него уже были такие случаи.

Известно, что Русев и Джамбазов признали свою вину в шпионаже на Россию. Иванова, Габеров и Иванчев свою вину отрицают.

Ваня Габерова

Как сообщалось ранее, россияне показали на телевидении своего шпиона, который под видом американского гражданина находился в Украине и сливал данные о военных объектах с февраля 2022 года.