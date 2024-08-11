Киллеры с прикрытием и без. Почему Европа не справляется с наплывом российских диверсантов

Раньше они убивали в Украине, а теперь будут шпионить и устраивать диверсии в Европе

Первого августа 2024 года состоялся обмен заключенными между Россией и странами НАТО. Большинство россиян, кого лично встречал Путин в московском аэропорту, были шпионами — нелегалы, убийцы и хакеры.

Как война в Украине изменила состав российской шпионской сети на Западе и кто помогает Москве внедрять туда новых агентов. "Телеграф" разбирался в запутанном вопросе.

Шпионы под дипломатическим прикрытием

До широкомасштабного вторжения в Украину российские спецслужбы чувствовали себя в Европе относительно свободно. Там сбором разведывательной информации для Москвы занимались шпионы, работающие в посольствах под прикрытием дипломатической неприкосновенности.

Это в США, где спецслужбы имеют многолетний опыт успешных контрразведывательных операций, россиян основательно "прессовали". Например, в 2010 году ФБР разоблачило 12 глубоко законспирированных агентов Службы внешней разведки. Однако арестовать тогда удалось только десятерых, которые жили на территории Америки. Двое – находившихся в Европе – скрылись в Россию. Один из них – Сергей Черепанов – сумел ускользнуть от американцев благодаря невмешательству испанских властей, не заинтересованных в осложнении отношений с Россией.

В 2022 году вольготная жизнь кремлевских шпионов в Европе завершилась. Первым делом европейцы решились почистить авгиевы конюшни российских посольств. В 2022 году из стран НАТО были выдворены 600 чиновников РФ, 400 из них были шпионами под дипломатическим прикрытием.

По словам главы британской службы безопасности MI5 Кена МакКаллума, в ходе этой масштабной операции по возможностям России шпионить в Европе был нанесен "самый значительный стратегический удар в новейшей истории".

Вместо дипломатов – диверсанты и киллеры

"Хотя Россия все еще стремится размещать сотрудников разведки под дипломатическим прикрытием, ей придется найти способы компенсировать дефицит кадровой разведки, все чаще принимая другие формы тайных операций за рубежом", — прогнозировал последствия высылки российских шпионов-дипломатов директор Служба безопасности и разведки Финляндии (SUPO) Антти Пелттари.

Так и случилось: во второй половине 2022 года Москва начала чаще использовать агентов-нелегалов без дипломатического прикрытия. Например, участвовавших в августовском обмене Анну и Артема Дульцевых задержали в Словении в декабре 2022 года лишь после того, как шпионская пара, выдававшая себя за аргентинцев, начала активную разведывательную деятельность. Все предыдущие пять лет после переезда в Словению в 2017 году они сидели в пригороде Любляны тихо, как мыши.

Широкомасштабная война в Украине изменила не только состав российской шпионской сети, но и задания, которые ей приходится выполнять. По словам директора Департамента государственной безопасности Литвы Дариуса Яунишкиса, ключевой целью московских спецслужб теперь стала европейская инфраструктура — от воинских частей до энергетических объектов.

Приоритетом же для русских шпионов является отслеживание "производства и поставок западного оружия в Украину. Дальнейшие события показали, что еще одним важным направлением деятельности российских агентов в Европе стали диверсии и убийства.

Российских шпионов ловят по всей Европе

Всплеск активности российских агентов-нелегалов произошел с конца 2022 года сразу в нескольких странах НАТО. Сначала в Албании контрразведчики арестовали двоих россиян и украинца при попытке проникнуть на территорию военного комплекса, чтобы сделать фотографии.

Потом в феврале 2023 года спецслужба Великобритании арестовала пятерых граждан некой восточноевропейской страны. Они входили в шпионскую ячейку российских спецслужб и вели наблюдение за разными объектами как в Великобритании, так и в других странах Европы.

Позже в марте 2023 года сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) раскрыли крупную российскую агентурную сеть. По словам министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского, 12 человек, в том числе "иностранцы из-за восточной границы", пытались помешать поставкам военной и гуманитарной помощи Украине.

Примерно в этот же период пять человек арестовали в Германии. Трое из них — украинец, россиянин и армянин – были задержаны во Франкфурте-на-Майне по подозрению в шпионаже, а двое – в Баварии планировали диверсионные операции по поручению российской секретной службы.

4 июня 2023 года полиция Словении задержала гражданку России во время несанкционированных съемок техники на базе ВВС на востоке страны. Именно в этот день там начались учения НАТО.

Подозреваемые в шпионаже на Россию были также выявлены в Болгарии, Венгрии, Дании, Италии, Молдове, Нидерландах, Норвегии, Словакии, Швеции, Франции и даже… в Австралии.

По мнению западных аналитиков, беспрецедентная серия арестов российских шпионов-нелегалов по всей Европе свидетельствует о решимости Москвы собрать как можно больше информации об оборонных объектах и военных планах НАТО несмотря на увеличившиеся риски провалов своих агентов.

Мобилизационный резерв российских спецслужб

Главным мобилизационным резервом кремлевских спецслужб стали российские эмигранты в Европе, а также граждане других стран, — считает Андрей Солдатов — российский журналист-расследователь, специализирующийся на изучении спецслужб,

В 2022 году страны Евросоюза выдали россиянам рекордное количество новых видов на жительство (ВНЖ) – более 100 тысяч.

Но на самом деле поток эмигрантов из России в Европу намного больше. После объявления в РФ мобилизации из страны на Запад хлынул поток нелегальных мигрантов.

Например, в Словении, которая расположена на традиционном маршруте мигрантов с Востока, в 2022 году зафиксирован аномальный рост нелегальных мигрантов из России. В 2022 году 1830 граждан РФ незаконно пересекли государственную границу этой маленькой страны. Годом ранее таковых было только 15! Значительное увеличение нелегальных пересечений границы наблюдалось во всех странах ЕС, имеющих границу с РФ. Всего нелегально в ЕС в 2022—2023 годах проникли почти 25 тыс. граждан РФ.

Рост эмиграции из РФ в Европу значительно облегчил российским спецслужбам задачу внедрения своих агентов на территорию стран НАТО. Москва по полной использовала гостеприимство европейцев, под видом эмигрантов наводняя Запад новыми агентами и диверсантами вместо арестованных.

Российские шпионы вновь наводнили европейские города

В 2023 году России удалось скорректировать свою разведывательную стратегию после высылки шпионов-дипломатов, заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер, представляя доклад немецкой контрразведки о новых угрозах национальной безопасности.

"Кремль теперь ведет более интенсивную, многостороннюю кампанию против Берлина", — добавила она.

Вена, Берлин, Брюссель, Прага и другие европейские города были наполнены новыми русскими диверсантами и шпионами, многие из которых имели опыт боев в Украине. Вслед за этим последовали ряд дерзких и успешных операций российских спецслужб на территории стран ЕС.

В феврале 2024 года в Испании неизвестные киллеры расстреляли летчика Максима Кузьминова, который угнал российский вертолет в Украину. Тогда же Служба внутренней безопасности Эстонии сообщала, что российские шпионы совершили нападение на машину министра внутренних дел страны.

В апреле 2024 года министр транспорта Швеции сообщил, что РФ пыталась уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах. А в следующем месяце в Берлине российские диверсанты подожгли завод компании Diehl Defence, которая занимается разработкой систем ПВО IRIS-T.

Венгерские ворота для русских шпионов

Пытаясь сократить базу для вербовки шпионов, власти европейских стран начали закрывать границы и массово выдворять русских эмигрантов назад в Россию. Количество граждан РФ, высланных из стран ЕС в 2023 году, выросло почти на треть. Всего из стран ЕС с момента начала широкомасштабного вторжения были выдворены более 13 тыс. россиян.

Все эти меры стали бесполезными после решения Венгрии предоставить гражданам России и Белоруссии льготные условия въезда и проживания. Это решение Орбан продавил сразу же после возвращения из Москвы. Венгерское правительство добавило россиян и белорусов в программу так называемой "национальной карты", которая позволяет устраиваться на работу и перевезти с собой семью.

"Национальная карта" выдается эмигранту на два года и может продлеваться неограниченное количество раз. Через три года проживания обладатель карты может запросить постоянный вид на жительство. Желающим получить ВНЖ по этой программе не нужно сдавать экзамен на знание культуры Венгрии и они не проходят проверку безопасности на европейском уровне.

Евросоюз рассматривает решение Будапешта как удар в спину. "Венгрия, разрешающая гражданам страны-агрессора России свободно перемещаться по Европе, увеличивает риски безопасности в Европе", — возмутился президент Литвы Гитанас Науседа и сообщил, что Литва обратилась в Европейскую комиссию с просьбой дать оценку решению Орбана.

Однако в кулуарах еврочиновники признают — у государств — членов ЕС пока нет неиспользованных способов воспрепятствовать въезду граждан России в Шенгенскую зону, если Будапешт либерализует для них визовый режим.