Російська шпигунка намагалася спокусити відомого журналіста

Російські шпигуни діяли у Британії з 2020 по 2023 рік

У Великій Британії розгорівся новий шпигунський скандал за участю російських агентів. Шпигуни три роки стежили за низкою об’єктів та людей, серед яких виявився відомий журналіст Христо Грозєв.

Про це пише The Sun з посиланням на матеріали суду. При цьому шпигуни стосовно Грозєва навіть розглядали варіанти з викраденням і вбивством.

За даними слідства, мережа займалася шпигунством з 2020 по 2023 рік. Вони часто подорожували по всій Британії, стежачи за своїми жертвами, а також діяли в інших країнах.

Група складалася з 46-річного Орліна Русєва, 43-річного Бісера Джамбазова, 33-річної Катрін Іванової, 30-річної Вані Габерової та 39-річного Тихомира Іванчева. Координував їх громадянин Австрії Ян Марсалек.

Саме Марсалек і Русєв склали 2021 року план, у якому спробували "подружити" Габерову з Грозєвим. А у вересні 2021 року Русєв навіть повідомляв Марсалеку, що журналіст "закохався у Ваню" та почав лайкати її фото у соцмережах.

"Ми можемо повільно рухатися до романтики. Ми повільно просуваємося до побачення", — писав Русєв, на що отримав застереження від Марсалека про те, що у Грозєва "параноя", яку не варто недооцінювати.

Також координатор групи висловив сподівання, що Габерова не закохається у свою жертву, бо мав уже такі випадки.

Відомо, що Русєв та Джамбазов визнали свою провину у шпигунстві на Росію. Іванова, Габерова та Іванчев свою провину заперечують.

Ваня Габерова

Як повідомлялося раніше, росіяни показали на телебаченні свого шпигуна, який під виглядом американського громадянина перебував в Україні та зливав дані про військові об’єкти з лютого 2022 року.