Следили за украинским экс-разведчиком: в Германии задержали трех шпионов

Экс-разведчик помог полиции с задержанием

В Германии задержали троих шпионов, которые собирали информацию о бывшем украинском офицере разведки. Предварительно известно, что они работали на российские спецслужбы.

Об этом пишет Zeit. В решении Федерального суда указано, что задачей шпионов была подготовка почвы для дальнейших разведывательных операций и не исключается, что их конечной целью было убийство или похищение человека.

Задержание произошло в июне, однако известно об этом стало лишь сейчас. Сообщается, что с бывшим офицером связался неизвестный и предложил работать якобы на секретные службы Украины в Германии. Тот сначала согласился, но затем по своим каналам выяснил, что предложение было фейком.

После этого он обратился к полиции и помог им задержать шпионов. Сначала офицер согласился встретиться с "сопровождающими" в одном из кафе Франкфурта.

На встречу он не пришел, а троих мужчин задержали силовики. В их автомобиле было обнаружено отслеживающее устройство.

Как сообщалось ранее, в Польше разоблачили деятельность группы российских и белорусских хакеров. Они предпринимали попытки проникнуть в государственные структуры, похитить данные и заниматься вымогательством.