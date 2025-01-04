"Европа, тебе повезло". Польша приняла председательство в Совете ЕС

Если Европа будет бессильной, то она не выживет, подчеркнул он

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что председательство Польши в ЕС в столь сложный момент истории является "счастьем для Европы". Это заявление прозвучало на официальной церемонии открытия Польского председательства в Совете ЕС в Варшаве 3 января.

"Европа, тебе повезло, что в этот трудный момент истории Польша выполняет миссию председательства, ведь мы хорошо знаем, что нам нужно найти в себе силу", — сказал Туск, чьи слова цитирует "Укринформ".

Он добавил, что сейчас для Европы и Польши важны безопасность, конкурентоспособность, инновации, воображение, смелость и хорошее лидерство. Эти составляющие Туск считает источником силы для Европы.

"Если Европа будет бессильной, то она не выживет. Если Европа найдет источники своей силы, то снова станет тем, чем мы гордились веками, а также в последние годы", — отметил премьер-министр Польши.

Туск подчеркнул, что Польше хорошо известно, как обрести веру и надежду на собственные силы. Поэтому, "Европа имеет счастье", что именно эта страна будет председательствовать в Евросоюзе в такие сложные времена. По его словам, Варшава сделает максимум, чтобы Европа не должна была платить "самую высокую цену за свободу и суверенитет".

"Помним, а некоторые сегодня за это платят своей кровью, что источниками величия Европы являются свобода, чувство суверенности, наша культура. И все это стоит усилий", — резюмировал Туск.

Напомним, с 1 января 2025 года в течение шести месяцев в Совете ЕС будет председательствовать Польша. Представители правительства этой страны будут организовывать и главенствовать на министерских встречах Европейского союза. Именно они также будут выступать посредниками в спорах по законодательным процедурам ЕС. Перед Польшей в предыдущие полгода председателем Совета ЕС была Венгрия.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие приоритеты избрала Польша на время своего председательства в ЕС. Ожидается, что вопросы, связанные с войной в Украине, будут больше всего отличать ее от страны предыдущего председательства – Венгрии.