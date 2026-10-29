Соус есть, но… Чем новинки от "Мивина" разочаровали украинцев

Люди признали, что новые вкусы несколько пресноваты

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В сети "АТБ" в продаже появилась новая вермишель быстрого приготовления "Мивина" с соусом. Но вкусы лапши разочаровали украинцев, которые уже успели попробовать новинку.

Об этом рассказала пользовательница под ником yulia_musiichuk в социальной сети Threads. По ее словам, вкусы соусов не очень-то ей понравились.

Женщина рассказала, что попробовала несколько вкусов новой "Мивины". И в каждом из них она обнаружила какие-то недостатки.

"Новая мевина С СОУСОМ появилась в АТБ. Теперь никакого выливания бульона в раковину. Но… Грибы и сливки (39 грн, 95г, 451кк) – грибная приправа достаточно пресная. Немного сладковатая. Закрой глаза и ешь грибные чипсы. Курица и томаты (39 грн, 95г, 436кк) — где курица? Сплошные томаты. Неплохая, кисловатая. Добавить фарш и будет типа "болоньезе". Даблчиз (39 грн, 95г, 448кк) — негде правды дети, сравниваю с бульдаком, и мне не хватает остроты! Сырный вкус насыщенный, но очень ровный. Кто пробовал, как вам?", – написала она.

Женщина приобрела вермишель в "АТБ"

Новая "Мивина" с соусом

Украинка поделилась впечатлениями от новой "Мивины"

Что пишут в комментариях?

Пользователи также подвергли критике новые вкусы лапши. Многие отметили, что вкусы действительно не слишком выразительные.

"Пробовала вчера сырную… Это… вызлила в унитаз, никакого вкуса";

"Купил в Форе, но еще не пробовал";

"Утром пробовал сырную. На один раз. Сейчас иду пробовать грибную. А томаты ел еще в воскресенье, там действительно курицы не слышно, а только томаты";

"Завтра иду в атб. Уговорили, мне это нужно";

"С томатами по вкусу как разбавленные водой консервы сардины в томатном соусе";

"Грибы фу, другие уже и пробовать не буду (не вкусно)";

"У нас в Днепре уже месяц нет нормальной лапши", — пишут в комментариях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как превратить "Мивину" в пасту карбонара.