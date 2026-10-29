Соус есть, но… Чем новинки от "Мивина" разочаровали украинцев
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Люди признали, что новые вкусы несколько пресноваты
В сети "АТБ" в продаже появилась новая вермишель быстрого приготовления "Мивина" с соусом. Но вкусы лапши разочаровали украинцев, которые уже успели попробовать новинку.
Об этом рассказала пользовательница под ником yulia_musiichuk в социальной сети Threads. По ее словам, вкусы соусов не очень-то ей понравились.
Женщина рассказала, что попробовала несколько вкусов новой "Мивины". И в каждом из них она обнаружила какие-то недостатки.
"Новая мевина С СОУСОМ появилась в АТБ. Теперь никакого выливания бульона в раковину. Но… Грибы и сливки (39 грн, 95г, 451кк) – грибная приправа достаточно пресная. Немного сладковатая. Закрой глаза и ешь грибные чипсы. Курица и томаты (39 грн, 95г, 436кк) — где курица? Сплошные томаты. Неплохая, кисловатая. Добавить фарш и будет типа "болоньезе". Даблчиз (39 грн, 95г, 448кк) — негде правды дети, сравниваю с бульдаком, и мне не хватает остроты! Сырный вкус насыщенный, но очень ровный. Кто пробовал, как вам?", – написала она.
Что пишут в комментариях?
Пользователи также подвергли критике новые вкусы лапши. Многие отметили, что вкусы действительно не слишком выразительные.
"Пробовала вчера сырную… Это… вызлила в унитаз, никакого вкуса";
"Купил в Форе, но еще не пробовал";
"Утром пробовал сырную. На один раз. Сейчас иду пробовать грибную. А томаты ел еще в воскресенье, там действительно курицы не слышно, а только томаты";
"Завтра иду в атб. Уговорили, мне это нужно";
"С томатами по вкусу как разбавленные водой консервы сардины в томатном соусе";
"Грибы фу, другие уже и пробовать не буду (не вкусно)";
"У нас в Днепре уже месяц нет нормальной лапши", — пишут в комментариях.
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