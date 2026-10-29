Не только согреет во время блэкаута. Украинцев удивила необычная находка из "Авроры" (фото, видео)

Модель шапки со встроенным фонариком стоит 199 грн

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Шапка с фонариком пригодится во время холодов и блэкаута из-за российских атак на энергетику. Она согревает, а встроенная подсветка оставляет руки свободными, когда вокруг темно.

На эту необычную вещь обратила внимание автор @gerasimovaa_vikaa в Threads в магазине "Аврора". Фонарик расположен спереди, на отвороте шапки, поэтому держать его в руке не нужно.

"Шапка с фонариком! Вот это технологии", – написала @gerasimovaa_vikaa.

На фото видна цена универсальной шапки Shell со светодиодной подсветкой – 199 грн. В ней четыре светодиода и три режима освещения. Съемный световой модуль работает от двух батареек CR2032, которые входят в комплект. Шапка состоит из 57% акрила и 43% полиэстера.

Шапка Shell за 199 грн сочетает головной убор и светодиодный фонарик

Как согреться во время блэкаута?

Шапка пригодится и в холодной квартире. Во время блэкаута важно уменьшить теплопотери и согревать тело и одну комнату. Выберите самое маленькое помещение, где плотно закрываются двери, и перенесите туда воду, аптечку, пауэрбанки и фонари.

Щели под дверями закройте полотенцами или пледами. Надевайте несколько слоев одежды, сухие носки и укрывайтесь одеялами. Дополнительно согреться поможет грелка или бутылка с горячей, но не кипящей водой – в тканевом чехле.