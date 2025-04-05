Российского топ-спортсмена не пустили в Европу: в РФ кричат о заговоре, но есть нюанс

В РФ уже раздувают тему о русофобии

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев пропустит чемпионат Европы-2025 в Братиславе (Словакия) из-за отказа в визе. РФ пыталась решить вопрос через МИД и "словацких друзей", но все оказалось тщетно.

Об этом в комментарии "Матч ТВ" сообщил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. По его словам, Садулаев не может попасть в Европу из-за "политического запрета".

"Тема закрыта, понятных объяснений нет. Есть политический запрет для Садулаева на въезд в Шенгенскую зону", — заявил Мамиашвили.

Однако российского спортивного чиновника тут же уличили во лжи. Журналист Владимир Иванов сообщил, что Садулаеву запретили въезд в ЕС на 59 месяцев из-за его махинаций во время въезда в Румынию в январе 2024 года. Спортсмен нарушил правила, попытавшись въехать в Румынию с помощью туристической визы Испании.

"В Румынию можно попасть либо по национальной визе, либо по многократной шенгенской визе. Его не впустили в страну и поставили в паспорт штамп о запрете въезда в шенгенскую зону на 59 месяцев.

В марте 2025 года Садулаев попытался подать уже новый загранпаспорт вместе с другими российскими борцами на оформление шенгенской визы в Словакию для участия в новом чемпионате Европы. Все спортсмены получили визы, кроме Садулаева.

По информации от консульского отдела Словакии, у Садулаева действует запрет на въезд в Шенгенскую зону. Официальное разъяснение ожидается после возврата паспорта", — написал Иванов.

Ранее сообщалось, что российская топ-теннисистка Дарья Касаткина решила выступать под флагом Австралии. К слову, спортсменка открыто выступила против войны в Украине.