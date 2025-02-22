США не хотят признавать Россию агрессором: Украину попросили заменить слова важной резолюции в ООН

В Украине американский вариант считают пророссийским

Администрация президента США Дональда Трампа просила Украину отозвать резолюцию, которая осуждает российское вторжение. Там предложили заменить формулировки на более мягкие.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на четырех анонимных чиновников. Отмечается, что в Киеве предложенную США резолюцию восприняли как пророссийскую.

В материале отмечается, что документ, который предлагает Киев, посвящен третьей годовщине начала полномасштабной войны и должен быть вынесен на рассмотрение ООН. В ответ Вашингтон предлагает принять "простую историческую резолюцию", в которой "конфликт" хоть пока еще и называют ужасным, но не говорят об ответственности России.

Издание сообщает, что в Украине это предложение восприняли как попытку ограничить любое выражение российской ответственности за вторжение в соседнюю страну, особенно с учетом того, что Трамп уже ложно обвинял Украину в развязывании войны.

В материале говорится, что Вашингтон после рассмотрения украинской резолюции "потребовал внести некоторые изменения, чтобы сделать ее слабее", после чего оттуда поступило предложение принять американскую резолюцию вместо украинской, а заодно отозвать документ предложенный Киевом и согласованный с другими странами.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД не отзывать свой текст.

"Многие представители других стран говорят, что это (американская резолюция, — ред.) больше похоже на призыв к умиротворению Путина, чем на призыв к миру", — говорят источники издания.

Другой источник отметил, что его шокировало то, что администрация Трампа давит на Украину, но не на Россию.

Напомним, что Зеленскому предложили "улучшенную" версию соглашения с США о редкоземельных металлах. Новый вариант договоренности содержит существенные изменения и отвечает украинскому законодательству.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук говорит, что работа над подписанием документа начнется уже с понедельника.