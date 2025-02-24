США призывают членов ООН голосовать за свою резолюцию по Украине. Что с ней не так

Есть два варианта резолюции – коллективная и американская

США разослали членам ООН письмо с призывом голосовать за их вариант резолюции, которая не называет Россию агрессором, а призывает "немедленно прекратить конфликт". Этот вариант правок будет представлен 24 февраля во время 11-й чрезвычайной специальной сессии.

Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на текст распоряжения письма. Отмечается, что американский вариант называется "Путь к миру".

В понедельник, 24 февраля, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрят две резолюции по войне — коллективную с участием Украины и американскую.

"Авторами коллективного проекта являются более 50 стран, в том числе все государства ЕС и Украина. В нем Россию называют страной-агрессоркой и требуют вывести вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно-признанных границ", — говорится в материале.

А вот в предложенном США варианте Россию не называют агрессором, однако призывают "немедленно прекратить конфликт".

В то же время, Россия предложила свою поправку к этому пункту: "Призывает немедленно прекратить конфликт, в том числе путем устранения его первопричин".

В свою очередь, соавторы коллективной резолюции предложили "заменить слово конфликт на полномасштабное вторжение России в Украину, подтвердить признание территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и к формированию длительного мира добавить слово — справедливого".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США Дональд Трамп во время интервью отказался отвечать на вопрос, считает ли в войне виновными Россию и ее главу Владимира Путина.