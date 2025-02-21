ООН будет без США? У Трампа представили громкий законопроект

Организация стала "платформой для тиранов", из-за которой "нападают на США и их союзников"

Сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законодатели хотят предоставить документ в Палате представителей.

Это следует из текста документа, опубликованного на сайте одного из его авторов Майка Ли. В нем говорится, что президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН.

Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не делает.

Законопроект предусматривает:

Отменяет важные акты, обязывающие США в ООН, такие, как Акт об участии ООН в 1945 г. и Акт о соглашении о штаб-квартире ООН.

Прекращает все формы финансовой поддержки США ООН, включая расчетные и добровольные взносы.

Запрещает участие США в миротворческих операциях ООН.

Упраздняет дипломатический иммунитет для должностных лиц ООН в Соединенных Штатах.

Оформляет выход из Всемирной организации здравоохранения и других конвенций ООН.

Устанавливает серьезные условия для любого будущего взаимодействия с ООН, требуя одобрения Сената с четкими положениями о выходе.

Сенатор Ли в комментарии телеканала Fox сказал, что организация стала "платформой для тиранов", из-за которой "нападают на США и их союзников". Он призвал прекратить финансирование ООН, которая, по его словам, тратит эти средства на подрыв интересов Вашингтона и усиление их противников.

Ли также задался вопросом, чего добилась ООН за годы существования, отметив, что, несмотря на все внимание и деньги, она не смогла предотвращать войны, нарушения прав человека и пандемии.

Трамп и ООН — что известно

Напомним, что президент США Дональд Трамп еще до победы на выборах подверг критике ООН и не исключал выхода страны из организации.

Так, 4 февраля Трамп распорядился вывести США из Совета ООН по правам человека и продолжил остановку финансирования Агентства ООН по палестинским беженцам (UNRWA).

В январе 2024 года бывший президент США Джо Байден прекратил финансирование UNRWA после того, как Израиль обвинил 12 из 13 тысяч сотрудников агентства в Секторе Газа в участии нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп 13 февраля подписал меморандум о так называемых "взаимных тарифах", которые распространяются на все страны, с которыми у Соединенных Штатов есть торговые отношения. Советники Трампа теперь обязаны рассчитать новые тарифы для американских торговых партнеров, а решение может нанести тяжелый удар мировой системе торговли и спровоцировать серию торговых войн в ближайшее время.