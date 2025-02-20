В ООН сделали заявление о легитимности Зеленского

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не прошел мимо заявлений Трампа

На фоне громких заявлений президента США Дональда Трампа о якобы нелегитимности украинского президента Владимира Зеленского в ООН выразили свою позицию, которая ближе Украине, чем Штатам.

Как отметил официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, передает Deutsche Welle, Зеленского не считают нелегитимным главой государства.

"Президент Зеленский занимает свой пост после должным образом прошедших выборов", — сказал он журналистам.

По мнению The Economist, Трамп стремится отстранить Зеленского от власти, ведь считает его "неудобным и сложным" для переговоров. Якобы бескомпромиссная позиция президента Украины мешает главе США быстро завершить войну с Россией.

Напомним, по словам Трампа, Зеленский отказывается организовать выборы, поскольку у него невысокий рейтинг, который "не может быть высоким, если города лежат в развалинах". Президент США в очередной раз повторил свои слова из соцсетей и назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он посоветовал ему "действовать быстрее, а то ничего не останется от страны и нечем будет управлять".

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему президент США Трамп выдвигает кучу претензий Украине и Европе.