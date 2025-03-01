Орбан захотел переговоров ЕС и России: отправил требование в Евросовет

Будапешт опять выступает против поддержки Украины

Премьер Венгрии Виктор Орбан захотел, чтобы ЕС начал прямые переговоры с Москвой относительно войны России против Украины. Кроме того, он пригрозил заблокировать любое соглашение по Украине.

Об этом говорится в письме, которое Орбан направил главе Совета ЕС Антониу Коште после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Его слова приводит Financial Times.

"Стало очевидно, что в нашем подходе к Украине существуют стратегические разногласия, которые невозможно преодолеть путем составления законопроектов или общения", — написал Орбан.

Он отметил, что выступает против усилий по поиску консенсуса по Украине среди стран ЕС. Кроме того, венгерский премьер считает, что переход США на сторону России во время голосования в ООН по резолюции к третьей годовщине войны, вынуждает ЕС пересмотреть свою позицию.

"Резолюция знаменует собой новый этап в истории конфликта и делает все предыдущие согласованные формулировки Европейского совета неактуальными", — написал он.

Издание отмечает, что с аналогичным посланием представитель Орбана выступал в пятницу на закрытой встрече послов стран ЕС в Брюсселе.

Как сообщалось ранее, 28 февраля Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, чтобы подписать соглашение о минералах. Однако этого не случилось из-за словесной перепалки, которая началась из-за разногласий по вопросу наличия гарантий безопасности для Украины. В итоге украинский президент покинул Овальный кабинет, а Трамп улетел в свою резиденцию.