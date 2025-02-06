Виктор Орбан: досье, биография

В 35 лет политик стал самым молодым премьером в истории современной Венгрии

Дата рождения: 31.05.1963 (61 год)

Место рождения: Секешфехервар, Венгерская Народная Республика

Кто такой: премьер-министр Венгрии, венгерский государственный и политический деятель, лидер правоконсервативной партии "Фидес"

Национальность: венгр

Рост: 174 см

Семейное положение: женат

Знак Зодиака: близнец

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Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год, и с 2010 года по настоящее время. Также он является одним из основателей и лидером партии "Фидес — Венгерский гражданский союз".

Орбан — один из наиболее противоречивых политиков Восточной Европы, который известен своими резкими заявлениями в адрес правительства Украины и критикой Евросоюза. Он открыто выступает против нелегальной миграции и однополых браков.

Не смотря на резкие заявления и пророссийский политический курс рейтинги Орбана в Венгрии неизменно остаются очень высокими.

Детство и юность

Виктор Орбан родился 31 мая 1963 года в небольшом венгерском городе Секешфехервар недалеко от Будапешта. Отец Виктора был инженером-агрономом, который со временет стал бизнесменом, а мать — преподавателем-логопедом.

Интересно, что отец будущего политика имеет ромские корни.

У Орбана есть два младших брата, которые пошли по стопам их отца и стали предпринимателями.

Будущий премьер-министр Венгрии практически все свое детство провел у дедушки в сельской местности.

Образование

Виктор Орбан получал начальное образование в деревенских школах. Когда будущему премьер-министру Венгрии исполнилось 14 лет, то его семья снова переехала в Секешфехервар. Там в 1981 году Виктор Орбан окончил гимназию Бланки Телеки с углубленным изучением английского языка.

Уже там он начал проявлять свою активную жизненную позицию и стал школьным активистом и лидером комсомольцев. Виктор Орбан хорошо учился и любил спорт, особенно увлекался футболом.

Окончив школу, Виктор Орбан год отслужил в армии (1981−1982), а после службы поступил в Будапештский университет на юридический факультет.

В 1987 году Орбан получил диплом. Некоторое время будущий лидер Венгрии работал социологом в институте при министерстве сельского хозяйства пищевой промышленности.

В 1989 году Виктор Орбан стал стипендиатом Фонда Сороса и в течение года стажировался в Пембрук-колледже Оксфорда в качестве политолога.

Личная жизнь

Виктор Орбан с 1986 года женат на Анико Леваи с которой он познакомился во время учебы в университете.

Женщина по профессии юрист. Она также занималась благотворительностью и работала в Международной службе по защите детей (IAFCS).

У Орбана и Анико пятеро совместных детей — один сын и четыре дочери, а также шестеро внуков.

Политическая карьера

Карьера Орбана в политике началась в марте 1988 года. Тогда Виктор стал сооснователем антикоммунистической левоцентристской партии "Союз молодых демократов — Фидес", а в 1988-1989 годах был членом ее Национального комитета.

Получил общенациональную известность после выступления 16 июня 1989 года на церемонии перезахоронения Имре Надя и других политических деятелей Венгрии, казнённых в 1958 году. В своей речи потребовал проведения свободных выборов и вывода советских войск из страны.

В 1990 году на первых в посткоммунистической Венгрии выборах Орбан был избран депутатом парламента (вновь избирался в 1994, 1998, 2002, 2006 годах). Через два года он стал вице-президентом "Фидес", а в 1993-м возглавил партию.

В 1998 году после победы "Фидес" на парламентских выборах сформировал правоцентристское правительство. В 35 лет стал самым молодым премьер-министром в современной Венгрии и вторым в XX веке.

В период работы его правительства инфляция снизилась с 10 % в 1999 году до 7,8 % в 2001 году. В 1999 году, во время правления Виктора Орбана, Венгрия была принята в НАТО.

Однако на выборах 2002 года "Фидес" потерпела поражение и Орбан ушел в отставку с поста премьер-министра Венгрии.

В 2006 году партия Орбана вновь уступила социалистам.

На парламентских выборах 2010 года "Фидес" одержала победу, а Орбан вновь стал премьер-министром Венгрии.

На следующих выборах в парламент в 2014 году "Фидес-ХДНП" сохраняет лидерство, удается им это и в 2018 году. 10 мая Орбан переизбирается на пост премьер-министра.

В 2022 году "Фидес — Христианско-демократическая народная партия" получает рекордные 135 мест из 199 возможных. А 16 мая Орбан переизбирается на пост премьера в пятый раз и до сих пор занимает эту должность.

Взгляды

Взгляды Орбана с годами становились все более правоцентристскими. В первую очередь, политик — противник нелегальной миграции. Он считает, что иммиграцию в Европу из неевропейских стран необходимо контролировать и распределять иммигрантов по категориям. К части беженцев он относится с опасением и является сторонником введения квот для иммигрантов со стороны самой Венгрии, но не со стороны ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан называл пытающихся попасть в страны ЕС "мусульманскими захватчиками" и заявил, что его страна по-прежнему не намерена их принимать.

По мнению Виктора Орбана, европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя. Он активно выступал против санкций, введённых США и ЕС против России весной 2014 года. Негативно отнёсся к закрытию проекта "Южный поток". В то же время неоднократно заявлял, что не поддерживает аннексию Крыма.

В конце января 2019 года в ответ на требование США занять более жёсткую позицию по отношению к России и Китаю Виктор Орбан выступил против давления, ответив, что Венгрия стремится к тому, чтобы занимать более нейтральную позицию, что стране выгодно вести бизнес с Россией.

В январе 2022 года поддержал действия по решению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева запросить ввод войск ОДКБ.

23 июля 2022 года заявил, после российского вторжения в Украину, что Евросоюзу нужна новая стратегия в отношении войны на территории Украины, поскольку санкции против Москвы не сработали, но при этом правительства в Европе рушатся "как костяшки домино", а цены на энергоносители резко выросли.

В августе 2023 года Виктор Орбан призвал НАТО не принимать Украину в альянс, отказаться от требований по возращению ей Крыма, а также прекратить её военную поддержку. По его мнению, такая сделка между Западом и Москвой сможет прекратить боевые действия, после чего США и союзники получат возможность предоставить Киеву гарантии безопасности, выработанные вместе с РФ.

5 июля 2024 года Орбан посетил Россию, где провел трехчасовые переговоры с Владимиром Путиным. Сам Орбан заявил, что прибыл в Москву в рамках "мирной миссии" (за несколько дней до этого он посетил Киев).

Также Виктор Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы создать условия для переговоров по Украине. "Киев не допускает мысль о прекращении огня, так как в этом случае исчезает предлог для продления режима военного положения", — заявил он.

В декабре 2024 года Виктор Орбан ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского по поводу его заявлений о "перемирии". Венгерский лидер заявил, что Будапешт не будет реагировать на "провокации", и отметил ответственность Украины. В ответ в Офисе президента заявили, что Орбан – это "назойливый гонец от Путина".

Орбан также резко критиковал решение Украины о прекращении транзита российского газа с 2025 года. По его словам, это решение создает угрозы для всего региона, включая Венгрию и Словакию.

Награды

⦁ Большой крест ордена Заслуг (Венгрия, 2001)

⦁ Большой крест ордена Заслуг (Франция, 2001)

⦁ Большой крест ордена Святого Григория Великого (Ватикан, 2004)

⦁ Гранд-офицер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (Литва, 2009)

⦁ Орден "8 сентября" (Македония, 2013)

⦁ Золотой орден "Друг Азербайджан" (журнал "Мой Азербайджан", 2022)

⦁ Орден Святого Саввы 1-й степени (Сербская православная церковь, 2022)

⦁ Медаль Святого креста (Армянская католическая церковь, 2022)

⦁ Орден Славы и чести 1-й степени (Русская православная церковь, 2023)

⦁ Орден "Достык" I степени (Казахстан, 2023)

⦁ Орден Республики Сербской на цепи (Республика Сербская, Босния и Герцеговина, 2024)

⦁ Высший орден Тюркского мира (Организация тюркских государств, 2024)

Хобби

Основным увлечением Виктора Орбана является футбол. Одновременно с политической деятельностью он играл в клубе третьего футбольного дивизиона "Фельчут" (Felcsút FC).

Виктор Орбан является одним из главных спонсоров своего клуба, а в 2004 году политик даже заменял его тренера.Последний матч для Виктора Орбана в роли профессионального игрока состоялся в его 42 года.

В 2007 Орбан открыл Академию футбола им. Ференца Пушкаша (Ferenc Puskas Football Academy). Премьер-министр Венгрии остается ярым футбольным фанатом и регулярно посещает различные матчи.