Обзывал, бил по голове прохожего с ребенком, и не только: из Польши выгнали украинца, работавшего курьером

Это не первое подобное преступление мужчины

Украинца Сергея Паукова, который работал курьером и нападал на случайных людей, был депортирован из Польши в Украину. Ему запрещен въезд в страны Шенгенской зоны на 8 лет.

Об этом сообщила полиция Познани. Украинца задержали 27 марта в центре города, когда он с телескопической дубинкой напал на гулявшего с 10-летним сыном мужчину.

Конфликт начался после замечания Паукова из-за езды на велосипеде по тротуару. В полиции отметили, что нападающий обзывал мужчину и избивал его по голове. Во время обыска у задержанного нашли нож с лезвием 15 см, а в съемной квартире – наркотики. Ему объявили подозрения в нанесении телесных повреждений и хранении наркотиков.

"Мужчине было предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений, когда его действия нанесли потерпевшим риск гибели или причинение тяжкого вреда здоровью, а также в хранении наркотических веществ", — дописали правоохранители.

Следователи также установили причастность Паукова к другим нападениям. За несколько часов до инцидента 27 марта он избил бездомного – это зафиксировали городские камеры. А 25 марта мужчина придирался к двум девушкам, показывал им непристойные жесты, а после замечания – ударил прохожего в лицо. Свидетели успели сфотографировать нападающего.

На всех записях и фото Пауков носил терморюкзак курьера службы доставки. Из-за нарушения общественного порядка Польша депортировала мужчину и запретила ему въезд в Шенгенскую зону на 8 лет. Как отметили в пограничной службе, 2025 стал рекордным по количеству депортаций — это самая большая волна выдворений из страны с 1989 года. Только за 2024 год из Польши было депортировано около 8 тысяч человек.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в центре Амстердама украинец напал на пятерых прохожих с ножом.