Украина получит много противотанковых ракет: британское правительство заключило важное соглашение

Заказы не только помогут Украине, но и окажут влияние на развитие британского оборонпрома.

Украина получит от Великобритании 5000 противотанковых ракет. Соответствующее соглашение на их производство в интересах Вооруженных сил Украины британское правительство заключило с подразделением оружейной компании Thales, расположенным в Северной Ирландии.

Об этом сообщает издание The Economist. Заказ британского правительства позволит компании создать 200 дополнительных рабочих мест (сейчас в подразделении компании работает 850 человек) и открыть третий завод в регионе.

"Северная Ирландия сегодня — это мирный регион, который стремится привлечь к себе внимание. Она приняла украинских беженцев, а все ведущие политические силы выступают за поддержку сопротивления российской агрессии. В то же время, достижение мира в Украине и обеспечение стабильности в Европе могут привести к росту оборонных заказов для этого региона, хотя для кого-то это может быть неоднозначным", – отмечает издание.

Однако некоторым не нравится, что оборонная промышленность Северной Ирландии получит значительный толчок и прибыль. К примеру, первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нилл заявила, что очень скептически относится к тому, чтобы увеличить оборонные заказы. А деньги-де лучше потратить на развитие государственных услуг, а не на помощь Украине и производство ракет.

"Вместо того чтобы тратить деньги на оружие для войны, я бы предпочитала, чтобы их инвестировали в развитие государственных услуг", — заявила она. К счастью, в государственных масштабах ее мнение мало на что влияет.

Сейчас Великобритания рассуждает о том, чтобы в составе миротворческого корпуса западных стран отправить в Украину собственные истребители Eurofighter Typhoon. Об этом шла речь 20 марта на заседании в Постоянном объединенном штабе, отвечающем за планирование и контроль британских заграничных военных операций.

Отметим, что второй саммит "Коалиции желающих" прошел в Лондоне 15 марта под руководством премьер-министра Британии Кира Стармера. На саммите собрали лидеров стран НАТО и Содружества, готовых придать силы, чтобы сформировать и отправить в Украину миротворческий корпус. Следующий саммит, уже третий, состоится в Париже 27 марта, на него пригласят Украину.