России нужна не только Украина. В одной из стран НАТО обеспокоены планами РФ

Чем дольше идет война РФ против Украины, тем большими становятся риски для безопасности

Министр обороны Румынии Георгица Влад не исключает, что Россия может угрожать его стране. Он добавил, что РФ может стремиться достигнуть устья реки Дунай.

Как пишет издание novinite.com, Влад выразил растущую обеспокоенность по поводу усиления угрозы со стороны России. По его оценкам, сейчас эта опасность более значительна, чем два-три года назад.

Глава Минобороны Румынии подчеркнул, что чем дольше идет война РФ против Украины, тем большими становятся риски для безопасности Румынии. Влад отметил, что существует риск, что Россия может использовать потенциальное мирное соглашение для перевооружения и подготовки к будущим конфликтам. Москва никогда не отказывалась от своих амбиций вернуть влияние на территории, когда-то контролировавшиеся Советским Союзом, добавил он.

Относительно целей России Влад не исключает, что Москва может стремиться достичь устья реки Дунай. Такой сценарий он назвал "вероятным". По словам министра, Российская Федерация давно стремится получить доступ к теплым морям, что существенно изменит динамику региональной власти.

Как рассказывал "Телеграф", ситуация с безопасностью в Европе будет оставаться напряженной, даже если война России против Украины будет остановлена в 2025 году. С нынешними темпами милитаризации "серьезную угрозу" НАТО Россия сможет представлять уже в 2028 году.