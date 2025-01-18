Времени осталось немного: когда Россия может напасть на Европу

По мнению экспертов, нападение может произойти в течении 1-3 лет

Ситуация с безопасностью в Европе будет оставаться напряженной, даже если война России против Украины будет остановлена в 2025 году. С нынешними темпами милитаризации "серьезную угрозу" для НАТО Россия сможет представлять уже в 2028 году.

Об этом говорится в материале Welt. Источники издания отмечают, что сейчас нет явного свидетельства подготовки нападения на Европу, но предпосылки тому уже есть.

"Ежемесячно у российской армии становится больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше дронов. Производство растет, запасы на складах растут", — руководитель Украинского ситуационного центра Минобороны германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг.

Согласно данным издания, россияне производят до 3000 КАБ в месяц, а также около 1,5 миллиона дронов в год. Из них не менее 6000 это дроны типа "Шахед".

При этом изменяется и размер армии. К примеру в прошлом году Кремль распорядился увеличить ее численность до 1,5 миллиона человек, а ежемесячно в ряды вооруженных сил вливаются около 30 тысяч человек. Издание в качестве сравнения говорит, что численность Бундесвера составляет 180 тысяч человек.

Эксперты также отмечают, что Москва уже начала гибридную войну против Европы и проводит диверсии и кибератаки.

"Российские комбинированные атаки с использованием беспилотников, крылатых ракет и ракет, к сожалению, возможны в ближайшем будущем. Как и развертывание специальных войск без национальных знаков отличия и внезапные атаки на цели в Польше, странах Балтии, регионе Балтийского моря или на юго-восточном фланге", — рассказал военный аналитик Нико Ланге.

Депутат Бундестага Родерик Кизеветтер и вовсе допускает, что нападение России на НАТО возможно в ближайшие год-три. В этом случае первой целью может стать эстонский город Нарва.

С другой стороны, "российская мощь" все же имеет некоторые проблемы. Хоть у них и много бронетехники, но доставать ее им приходится из старых советских запасов, которых должно хватить примерно на год войны с текущей интенсивностью.

Производство авиации у них ограничивается "двузначным количеством" в год, хотя с баллистическими и крылатыми ракетами дела идут чуть лучше. Из-за санкций, россияне испытывают проблемы с микрочипами, электроникой и высокотехнологическими деталями.

По словам Фрейдинга, у НАТО сейчас хватит силы, чтобы отбить российскую атаку, но это не должно останавливать усиление армий стран Альянса.

Как ранее писал "Телеграф", западные страны испытывают большую проблему. Там долгое время сочли качество ключевым параметром при создании военной техники и подготовке армии. Однако война России против Украины показала, что эта стратегия будет нежизнеспособна в случае любого масштабного противостояния.