Росії потрібна не лише Україна. В одній з країн НАТО занепокоєні планами РФ

Чим довше триває війна РФ проти України, тим більшими стають ризики для безпеки

Міністр оборони Румунії Георгіца Влад не виключає, що Росія може загрожувати його країні. Він додав, що РФ може прагнути досягти гирла річки Дунай.

Як пише видання novinite.com, Влад висловив зростаючу стурбованість щодо посилення загрози з боку Росії. За його оцінками, наразі ця небезпека є більш значною, ніж два-три роки тому.

Глава Міноборони Румунії наголосив, що чим довше триває війна РФ проти України, тим більшими стають ризики для безпеки Румунії. Влад зазначив, що є ризик, що Росія може використати потенційну мирну угоду для переозброєння та підготовки до майбутніх конфліктів. Москва ніколи не відмовлялася від своїх амбіцій повернути вплив на території, які колись контролювалися Радянським Союзом, додав він.

Щодо цілей Росії, Влад не виключає, що Москва може прагнути досягти гирла річки Дунай. Такий сценарій він назвав "імовірним". За словами міністра, Російська Федерація давно прагне отримати доступ до теплих морів, що суттєво змінить динаміку регіональної влади.

Як розповідав "Телеграф", ситуація з безпекою в Європі залишатиметься напруженою, навіть якщо війну Росії проти України буде зупинено у 2025 році. З нинішніми темпами мілітаризації "серйозну загрозу" для НАТО Росія зможе представляти вже у 2028 році.