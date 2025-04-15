Орбану закроют рот: в ЕС собираются ослабить Венгрию в вопросе антироссийских санкций

Новый план, который придумали в ЕС, может подорвать способность Венгрии наложить вето на их продление

Несколько правительств Евросоюза нашли возможное решение, которое не даст премьер-министру Венгрии Виктору Орбану наложить вето на российские санкции. Рассматривается вариант сделать их национальными решениями, не требующими европейского консенсуса.

Об этом пишет Politico. В материале отмечается, что шесть дипломатов подтвердили свои совместные усилия по переносу общеевропейских санкций против России во внутреннее законодательство.

Такой ход может подорвать способность Венгрии наложить вето на их продление — в настоящее время для продления мер требуется единогласная поддержка блока каждые шесть месяцев.

"Мы все — государства-члены и институты — должны быть настроены так, чтобы понимать, что санкции, возможно, не будут возобновлены. Мы должны убедиться, что весь режим санкций является устойчивым. Примечательно, что среди тех, кто рассматривает этот шаг, есть страны, которые в прошлом неохотно ввели ограничения за пределами ЕС, такие как Бельгия и Чехия", — сказал один из дипломатов.

Позиция Виктора Орбана

На сегодняшний день ЕС принял уже 16 пакетов санкций в отношении России и сейчас работает над новым пакетом.

Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно угрожал применить свое право вето, тем самым держа в "заложниках" не связанные с этим инициативы ЕС. Он поклялся блокировать меры против российских нефтяных, газовых и ядерных технологий — несмотря на предупреждения о том, что возвращение к покупке санкционированной российской энергии станет фатальной ошибкой.

Министры иностранных дел стран Европы недавно встретились в Брюсселе, чтобы подготовить новый пакет ограничений на территории всего ЕС — 17-й по счету пакет, который будет введен в отношении Москвы с момента ее полномасштабного вторжения на Украину в феврале 2022 года.

Отказ Венгрии подписать выводы относительно войны России против Украины на последней встрече европейских лидеров в марте спровоцировал возобновление дебатов о том, как бороться с несогласием Будапешта с ключевыми положениями политики ЕС.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкн говорит, что возможное блокирование Венгрией продления санкций против России может иметь неприятные последствия. Ведь тогда глава РФ Владимир Путин, скорее всего, получит 240 млрд евро.