Знаменитую шпионскую службу впервые возглавит женщина. Что известно о разведчице с грузинскими корнями (фото)

Она работает в разведке с 1999 года

Разведывательная служба Великобритании MI6 впервые за более чем столетнюю историю будет возглавлена женщиной. Британский премьер-министр Кир Стармер назначил на эту должность Блейз Метревели, которая уже этой осенью заменит на этом посту Ричарда Мура.

Как сообщает официальный сайт правительства Великобритании, Метревели станет 18-м руководителем МИ6 и первой женщиной, которая займет этот пост. При этом она будет единственным публично известным лицом в структуре службы, ведь личности других сотрудников засекречены.

Блейз Метревели

Отмечается, что 47-летняя Блейз Метревели возглавит MI6, когда Британия сталкивается с растущими угрозами. Работа спецслужб никогда не была столь важной.

"Историческое назначение Блейз Метревели происходит в то время, когда работа наших разведывательных служб еще никогда не была столь важной. Соединенное Королевство сталкивается с угрозами беспрецедентного масштаба — будь то агрессоры, которые присылают свои шпионские корабли в наши воды, или хакеры, чьи изощренные киберзаговоры стремятся нарушить работу наших государственных служб", — прокомментировал назначение Стармер.

MI6 (Военная разведка, Секция 6), является службой внешней разведки Соединенного Королевства. Ее основной задачей является секретный сбор и анализ разведывательной информации об иностранных гражданах за рубежом.

Что известно о новой главе MI6

Блейз Метревели изучала антропологию в Пемброк-колледже, Кембридж. В разведке работает с 1999 года. Занимала ключевые посты, включая директорство в МИ-5 (внутренняя разведка Британии). В настоящее время Метревели является генеральным директором по технологиям и инновациям в MI6.

Блейз Метревели в команде за Кембридж в 1997 году (пятая справа)

Согласно открытым данным, у Метревели грузинское происхождение. Ее фамилия также грузинская.

Блейз Метревели в составе команды, победившей Оксфорд в 1997 году (слева позади)

Действующий глава МИ6 Ричард Мур одобрительно высказался по поводу своей преемницы. По его словам, Метревели — "высококвалифицированный офицер разведки и лидер, а также один из наших ведущих мыслителей в области технологий".

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